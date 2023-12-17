РФ засылает ДРГ в двух областях: в Белгородской области заявили о начавшихся боях

Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков заявил о стрелковом бое около на границы с Украиной на территории РФ.
Как написал он в Telegram, под обстрелом находится село Теребрено в Краснояружском районе, граничащим с Сумской областью. Губернатор утверждает, что ситуацию удерживают "под контролем".
В чате села утверждают, что в него зашла диверсионно-разведывательная группа в составе нескольких военных. Сообщается также о вертолетах в небе и взрывах.
Местные каналы пишут о перебоях со связью в селе и отсутствии электро- и водоснабжения, в окрестности слышны автоматные очереди, повреждены линия электропередачи.
Подробности боев в Белгородской области
В свою очередь местные жители публикуют, предположительно, видео боев в белгородском селе Теребрено.
"Прорыва пока не было, но стреляют с двух сторон. Их пока не эвакуируют, но сказали, чтоб не выходили из дома", - рассказала Telegram-каналу Astra родственница жителя Теребрено.
Что говорят в ГПСУ
По словам представителя Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко, террористы РФ активизировали диверсионно-разведывательные группы в Сумской и Харьковской областях. Угроза от них не исчезает и для Черниговской области.
"Одну из последних групп разоблачили в Сумской области. Благодаря слаженным действиям пограничников и сил территориальной обороны диверсанты были выбиты за линию государственной границы", - рассказал Демченко.
Для эффективной борьбы с вражескими ДРГ, военные, которые защищают участок границы общую тренируются и оттачивают взаимодействие между соседними подразделениями и позициями. В частности для обороны привлекаются противодиверсионные резервы, а также отрабатываются различные тактики.
"Диверсанты имеют соответствующее вооружение, экипировку и стараются действовать скрытно. Иногда делятся на несколько групп, осуществляя отвлекающие маневры. Нередко в местах работы остаются взрывные ловушки", - пояснил Демченко.
Смотрите видео - в Белгородской области начались стрелковые бои:
Ранее сообщалось о том, что в Белгородской области прогремели взрывы. Сообщалось о том, что под удар попали районы Белгородской области. Средства российской ПВО "уничтожили два снаряда РСЗО и беспилотник". Никаких подтверждений заявлениям МО России нет.
Напомним, ранее сообщалось о том, что воины ГУР ударили по редкой радиолокационной станции в Белгородской области. В результате удара станция была повреждена и выведена из строя, а личный состав врага понес потери.
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