Риск Третьей мировой войны в мире растет: Курт Волкер назвал важные условия

Если Путина остановят в Украине, он не будет разворачивать свою войну в других местах, считает представитель США.

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В мире существует риск Третьей мировой войны / коллаж: Главред, фото: 37 отдельная бригада морской пехоты, 31 отдельная механизированная бригада

Бывший специальный представитель США по украинским вопросам Курт Волкер подчеркнул, если российского диктатора Владимира Путина не остановить в Украине, риск Третьей мировой войны в мире растет.

"У нас есть Путин, который выдвигает требования относительно территорий, населения и управления в Европе. У нас есть Иран, который делает то же самое на Ближнем Востоке, используя такие инструменты, как ХАМАС, хуситы и Хезболла. У нас есть Северная Корея, которая заинтересована в собственной повестке дня. И у нас есть Китай, готовый воспользоваться всем этим, если все остальные будут заняты войной где-то в другом месте. Следовательно, растет вероятность того, что у нас постоянно будут продолжаться конфликты", - сказал он в интервью "Телеграфу".

По мнению Волкера, есть две противоборствующие стороны: это демократия, мир и диктатор и войны, вроде России, КНД или Ирана.

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"Я думаю, если Путина остановят в Украине, он не будет разворачивать свою войну в других местах. Это также создаст больше сомнений в Иране, Северной Корее и Китае, если они увидят, что Россия фактически ослабила себя", - считает он.

Кто такой Курт Волкер? Курт Волкер - американский дипломат. Постоянный представитель США в НАТО (2008-2009). Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины (2017-2019). Имеет устойчивую позицию по Украине и поддерживает решение ударов по территории России, пишет Википедия.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский мощно обратился к США из-за задержки помощи. Глава государства обратил внимание на то, что на сегодня крайне важно "совместно делать очень конкретные вещи".

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