Россия атакует и бьет по Польше с Литвой: эксперт назвал задачи Москвы и Минска на раскол Евросоюза

Россия перешла в атаку и ведет против Евросоюза войну разными средствами - эксперт / Фото Reuters

Россия и Беларусь при помощи ситуации с миграционным кризисом у границ с Польшей преследуют три главные цели: усиление раскола в Евросоюзе на фоне противоречий Брюсселя и Варшавы, демонстрация нежизнеспособности наднационального объединения и шантаж с целью получения уступок по другим вопросам. Об этом заявил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

В эфире телеканала Украина 24 он рассказал о том, что первой целью Москвы и Минска является усиление противоречий в ЕС.

"Первая цель – это расколоть ЕС и дальше, потому что у Варшавы и Брюсселя есть проблемы по другим вопросам. Запрет абортов, права человека – это все длится несколько лет", - отметил Мусиенко.

Второй целью, по его мнению, является создание информационной картины, подразумевающей неспособность существования Евросоюза как объединения.

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"Второй момент - это вообще информационная картинка о том, что проект ЕС нежизнеспособен, поскольку "посмотрите, что делается с правами человека, не выпускают" и т.д. Это тоже зависит от донесения", - уточнил эксперт.Читайте такжеАтака мигрантами границы Польши и вмешательство РФ: Путин заявил о готовности к решительным мерам

В-третьих, Россия пытается при помощи данной ситуации шантажировать Европу, добиваясь уступок по другим вопросам. Москва перешла в атаку и теперь в ЕС должны продемонстрировать, способны ли там противостоять таким вызовам.

"Россия атакует. К большому сожалению, они проводят агрессивную политику и ведут войну разными способами. Вопросы в эффективности противодействия: что сейчас могут противопоставить Польша, Литва и ЕС в целом, чтобы это предотвратить? Есть ли у них действенные инструменты предотвращения?" – подчеркнул Александр Мусиенко.

Кризис с мигрантами на границе Беларуси и Польши

Миграционный кризис на белорусско-польской границе начался 8 ноября утром. Тогда группы нелегальных мигрантов отправились к кордону Польши с целью попадания на территорию государства. Часть из них пошла в леса в обход польских пограничных пунктов.

Далее они попытались силой прорваться в Польшу. Мигранты использовали лопаты, щипцы и другие подручные средства, чтобы попасть на территорию польского государства. Пограничники, военные и полицейские отразили атаку.

Мигранты разбили палаточный лагерь у границы Польши. По оценкам Варшавы, было установлено больше трех сотен попыток прорыва рубежей.

Впрочем, в ночь на 10 ноября мигрантам все-таки удалось прорваться через границу в Польшу. Две большие группы нелегалов пересекли кордон. Однако одну группу польским правоохранителям удалось арестовать.

Украина и Запад выступили с требованием к Евросоюзу разобраться в ситуации с миграционным кризисом у границ Польши, наказать виновных и объявить о трибунале над главой Беларуси Александром Лукашенко.