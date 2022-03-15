"Россия – на пороге первого за век дефолта по внешнему долгу": аналитики Bloomberg дали 3 сценария

16 марта ‒ день, когда Россия должна будет выплатить проценты по долларовым облигациям на сумму 117 миллионов долларов США.
Санкции, которые странами Западами вводятся против России за ее вторжение на Украину, серьезно бьют по российской экономике. Дефолт России по внешним долгам может наступить уже в ближайшую среду, 16 марта. Именно такие варианты развития ситуации оценили аналитики агентства Bloomberg.
16 марта ‒ день, когда Россия должна будет выплатить проценты по долларовым облигациям на сумму 117 миллионов долларов США. Именно от этого дня будут зависеть дальнейшие дефолтные перспективы России.
"Дефолт России в конце 1990-х годов был вызван внутренним долгом. Поэтому дефолт в иностранной валюте станет первым после революции 1917 года, когда большевики отказались признать долги царя", – отмечают аналитики.
Сценарий № 1
Россия выплачивает проценты по долларовым облигациям в долларах. Это временно предотвратит долговой кризис. Однако инвесторы будут ожидать выплат по долларовым облигациям со сроком погашения 4 апреля. И если долларов на эту выплату уже не хватит, то именно эта дата станет новой датой возможного дефолта РФ.
Сценарий № 2
Россия осуществляет погашение долларовых облигаций в рублях. Некоторые контракты по облигациям предусматривают такую возможность, но не облигации, проценты по которым должны быть выплачены 16 марта. И именно поэтому большинство инвесторов сочтут это дефолтом. Еще 14 марта Минфин РФ дал платежное поручение о выплатах 16 марта купонного дохода по облигациям на 117,2 млн долларов США. Но в ведомстве не указали, в какой валюте будут выплачены деньги. При этом в РФ утвердили временный порядок выплат по долгам государства в иностранной валюте, который разрешает выплаты в рублях.
Сценарий № 3
Россияне вообще не будут платить. Тогда у РФ будет тридцатидневный льготный период. Если до 15 апреля РФ не заплатит, наступит классический жесткий дефолт. В таком случае для России будет заблокирован доступ к финансированию.
Как говорят эксперты, реализация и второго, и третьего сценария приведет к волне дефолтов по долгу в иностранной валюте на сумму около 150 млрд долларов США. Сейчас долг по облигациям России составляет 39,9 млрд долларов США, долги российских компаний в иностранной валюте – 105 млрд долларов США, в том числе "Газпрома" – 25,5 млрд долларов США, РЖД – 4,9 млрд долларов США, "Лукойла" и Сбербанка – по 3 млрд долларов США.
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Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Российской Федерации в иностранной валюте до "C" с "B".
Долгосрочный РДЭ России в национальной валюте ухудшен до "C" с "B+",
Краткосрочные РДЭ в иностранной и национальной валюте понижены до "C" с "B", потолок странового рейтинга - до "B-" с "B".
"Рейтинг на уровне "C" отражает мнение Fitch о близком суверенном дефолте", - говорят в Fitch