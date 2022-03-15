"Россия – на пороге первого за век дефолта по внешнему долгу": аналитики Bloomberg дали 3 сценария

"Россия – на пороге первого за век дефолта по внешнему долгу": / Reuters

Санкции, которые странами Западами вводятся против России за ее вторжение на Украину, серьезно бьют по российской экономике. Дефолт России по внешним долгам может наступить уже в ближайшую среду, 16 марта. Именно такие варианты развития ситуации оценили аналитики агентства Bloomberg.

16 марта ‒ день, когда Россия должна будет выплатить проценты по долларовым облигациям на сумму 117 миллионов долларов США. Именно от этого дня будут зависеть дальнейшие дефолтные перспективы России.

"Дефолт России в конце 1990-х годов был вызван внутренним долгом. Поэтому дефолт в иностранной валюте станет первым после революции 1917 года, когда большевики отказались признать долги царя", – отмечают аналитики.

Сценарий № 1

Россия выплачивает проценты по долларовым облигациям в долларах. Это временно предотвратит долговой кризис. Однако инвесторы будут ожидать выплат по долларовым облигациям со сроком погашения 4 апреля. И если долларов на эту выплату уже не хватит, то именно эта дата станет новой датой возможного дефолта РФ.

Сценарий № 2

Россия осуществляет погашение долларовых облигаций в рублях. Некоторые контракты по облигациям предусматривают такую возможность, но не облигации, проценты по которым должны быть выплачены 16 марта. И именно поэтому большинство инвесторов сочтут это дефолтом. Еще 14 марта Минфин РФ дал платежное поручение о выплатах 16 марта купонного дохода по облигациям на 117,2 млн долларов США. Но в ведомстве не указали, в какой валюте будут выплачены деньги. При этом в РФ утвердили временный порядок выплат по долгам государства в иностранной валюте, который разрешает выплаты в рублях.

Сценарий № 3

Россияне вообще не будут платить. Тогда у РФ будет тридцатидневный льготный период. Если до 15 апреля РФ не заплатит, наступит классический жесткий дефолт. В таком случае для России будет заблокирован доступ к финансированию.

Как говорят эксперты, реализация и второго, и третьего сценария приведет к волне дефолтов по долгу в иностранной валюте на сумму около 150 млрд долларов США. Сейчас долг по облигациям России составляет 39,9 млрд долларов США, долги российских компаний в иностранной валюте – 105 млрд долларов США, в том числе "Газпрома" – 25,5 млрд долларов США, РЖД – 4,9 млрд долларов США, "Лукойла" и Сбербанка – по 3 млрд долларов США.

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Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Российской Федерации в иностранной валюте до "C" с "B".

Долгосрочный РДЭ России в национальной валюте ухудшен до "C" с "B+",

Краткосрочные РДЭ в иностранной и национальной валюте понижены до "C" с "B", потолок странового рейтинга - до "B-" с "B".

"Рейтинг на уровне "C" отражает мнение Fitch о близком суверенном дефолте", - говорят в Fitch