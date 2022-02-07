Россия "поможет" Украине вступить в НАТО: в Литве объяснили, чем обернется агрессия Москвы

Агрессия России может поспособствовать ускорению вступления Украины в НАТО - глава Сейма Литвы / УНИАН

Обещание НАТО, согласно которому Украина и Грузия вступят в Альянс, по-прежнему остается в силе. Евроатлантическая интеграция зависит от многих аспектов, однако не исключено, что агрессивные действия Москвы в отношении Киева приведут к тому, что процесс вступления украинского государства в Североатлантический альянс ускорится. Никто не может помешать суверенному государству присоединяться к каким-либо альянсам. Об этом заявила спикер Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен.

В интервью ТСН она рассказала о том, что у Украины есть свободное право выбирать, в том числе, и оборонные альянсы, частью которых хотело бы стать государство. Причем обещание, которое было дано Киеву и Тбилиси в 2008 году, согласно которому они рано или поздно вступят в НАТО, остается в силе.

Читайте такжеЕсли Россия нападет на Украину, Киев может пасть за 72 часа – американские СМИПо словам Чмилите-Нильсен, интеграция в Североатлантический альянс зависит от множества переменных. Впрочем, нельзя исключать, что российская угроза только поспособствует тому, что процесс вступления Украины в НАТО будет ускорен. То же само можно сказать и о перспективах интеграции в Альянс Швеции и Финляндии.

"Членство в НАТО, конечно, зависит от многих обстоятельств. Но я также не могу исключить, что путь, который выбрала Российская Федерация, ее агрессивные шаги в среднесрочной перспективе могут иметь обратный желанием Российской Федерации эффект, что это ускорит процесс членства Украины или других стран, как в случае Швеции и Финляндии", - подчеркнула спикер литовского Сейма Виктория Чмилите-Нильсен.

Угроза военного вторжения России в Украину

Журналисты американских изданий Washington Post и New York Times ранее со ссылкой на политиков США опубликовали материалы, в которых говорилось о том, что разведка Штатов зафиксировала новый план военного вторжения России в Украину.

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Предполагается, что Москва намерена использовать ложные видеоматериалы с, дескать, "нападением украинцев" на русскоязычное население на востоке Украины. Позже информация была подтверждена официальным Вашингтоном.

Спикер Кремля Дмитрий Песков, комментируя эти сведения, заявил, что подобная информация уже появлялась в СМИ, однако "так ничего и не происходило".

В правительстве Британии уверены, что Москва пытается создать предлог для реализации сценария военной интервенции на территорию Украины.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что Киев получил информацию о новом российском военном сценарии еще до того, как Госдеп сделал официальное заявление. Дипломат допустил любые опасные сценарии со стороны России.

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