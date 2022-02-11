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Россия заверила Британию, что "не намерена вторгаться в Украину"

11 февраля 2022, 18:27

Глава британского Минобороны добавил, что во время встречи дал ясно понятьПутину, что вторжение в Украину будет иметь трагические последствия.

В Британии заверили, что РФ не нападет на Украину

Глава МИД Британии Бен Уоллес заявил, что получил от своего российского коллеги Сергея Шойгу заверение, что Россия не вторгнется в Украину.

Британский министр во время пресс-конференции отметил, что нападение будет иметь трагические последствия.

По его словам, встреча с военным руководством России была конструктивной и откровенной. В ходе переговоров обсуждались российские требования о так называемых "гарантиях безопасности" и ситуация на границе с Украиной.

"Я ясно слышал от российского правительства, что у них нет намерений вторгаться в Украину", - сказал Уоллес, добавив, что получил от Шойгу заверения, что Россия не нападет на Украину.

Глава британского Минобороны добавил, что во время встречи дал ясно понять своему российскому коллеге, что вторжение в Украину будет иметь трагические последствия. Он отметил, что Великобритания намерена искать любые способы для снижения напряженности.

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Напомним, Украина потребовала от Российской Федерации разъяснения по поводу военной деятельности у границ нашей страны и на территории временно оккупированного Крыма. На ответ у Кремля есть 48 часов.

Также ранее министр заявил, что главный вопрос на вчерашней встрече советников нормандской четверки в Берлине касался требования РФ, чтобы Украина вела прямые переговоры с контролируемыми Россией боевиками на Донбассе. Однако украинские власти отвергли эго.

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