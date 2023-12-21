Россияне готовят 'имитацию выборов' на ТОТ: что оккупанты придумали для их фальсификации

Оккупанты растягивают процесс "выборов" и проводят "голосование по месту жительства" на ТОТ, чтобы показать интерес украинцев.

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Оккупанты готовятся к фальсификациям "выборов президента" / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

На временно оккупированных территориях Украины в марте планируется проведение выборов, которые станут лишь имитацией волеизъявления. Оккупационные власти готовятся к этому действу, привлекая "волонтеров" из Российской Федерации. Об этом сообщил Центр национального сопротивления.

Согласно информации Центра, оккупанты будут использовать "волонтеров" из РФ, которые будут выполнять различные функции. Они будут создавать массовку, выступать в роли "наблюдателей" и помогать в организации подделки голосов.

"Оккупанты по-прежнему на фейковых волеизъявлениях и "референдуме" привлекут на участки "волонтеров" из РФ. Молодые фанаты нацистского режима Владимира Путина будут создавать массовку, работать "наблюдателями" и помогать организовывать вбросы бюллетеней", - указано в сообщении ЦНС. видео дня

Для этого оккупанты привлекут "гастролеров" из "Юнармии", "волонтеров-медиков", и "руха первых" и других организаций, которые получают финансирование от Кремля. Эти меры направлены на создание впечатления проведения реальных выборов.

Центр национального сопротивления также отметил, что оккупанты сознают отсутствие реального интереса местного населения к этому пропагандистскому шоу. Чтобы показать обратное, они пытаются "растянуть" этот процесс и проводить"голосование по месту жительства". Это нужно, чтобы "скрыть отсутствие интереса к пропагандистскому шоу со стороны местных жителей".

Псевдовыборы в РФ

Напомним, Путин объявил об участии в 2024 году в президентских выборах. Как указали источники, проведение голосования впервые будет длиться три дня: с 15 по 17 марта, с досрочным голосованием с 25 февраля по 14 марта.

Также Россия планирует провести "выборы" Владимира Путина на оккупированных территориях Украины. При этом, местным жителям, которые отказываются получать российские паспорта, разрешат "голосовать" без них.

Как сообщил Главред, разведка Британии утверждает, что эти выборы не будут свободными и честными, а оккупационные власти России искусственно создадут впечатление легитимности. Вероятно, для этого будут применять фальсификацию и запугивание украинцев на ТОТ.

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