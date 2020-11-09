Российский военный вертолет сбили в Армении, есть жертвы

Вертолет РФ Ми-24 сбили в Армении / guns.allzip.org

В Армении потерпел крушение российский военный вертолет.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

Подчеркивается, что вертолет ВС России Ми-24 был сбит из ПЗРК над Арменией вблизи границы с Азербайджаном.

Вертолет упал в горной местности в Армении, два члена экипажа погибли, третий доставлен на аэродром с травмами, уточнили в МО РФ.

В Минобороны сообщили, что командование 102-й военной базы РФ в Армении разбирается, кто сбил российский вертолет Ми-24 над территорией этой страны.

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