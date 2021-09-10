С туалетной бумагой и вареньем: россиянин проснулся в гробу - видео

Мужчина разбил витрину и проник в магазин / Скриншот

Курьезный случай в России. Житель республики Кома успел выспаться в гробу. Мужчина на пьяную голову незаконно проник в магазин ритуальных услуг и уснул там, а вместо постели выбрал гроб.

Как сообщает российское МВД, перед этим он разбил одну из витрин.

Когда мужчину заметили сотрудники магазина, сразу вызвали полицию. Та его и разбудила. Удивлению россиянина не было границ, когда проснувшись в гробу под погребальными цветами, он увидел копов, а также 8 рулонов туалетной бумаги и банку варенья, которые лежали рядом.

Правонарушителем оказался 19-летний местный житель, который аргументировал свой поступок злоупотреблением алкоголя.

Однако правоохранители возбудили уголовное дело по части первой статьи 167 Уголовного Кодекса России. Речь идет об умышленном уничтожении или повреждении имущества.

А нарушителю предъявлена подписка о невыезде.

Напомним, ранее во Львове мужчина захватил землю одного из садово-огородных кооперативов в селе Рясное-Русское Львовского района. Однако не для посева или застройки, а для бизнеса. Причем, нестандартного - он устроил там частное кладбище.