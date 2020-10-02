Санкции против Беларуси: в Евросоюзе приняли решение

На саммите ЕС договорились о санкциях в отношении Беларуси / Reuters

В ночь на пятницу, 2 октября, участники саммита Евросоюза пришли к соглашению по поводу санкций в отношении лиц, несущих ответственность за фальсификацию итогов выборов и применение насилия к участникам мирных протестов в Беларуси.

Об этом заявил председатель Евросовета Шарль Мишель, передает DW.

По его словам, под санкции ЕС, которые вступают в силу 2 октября, попадут около 40 человек. При этом президента Беларуси Александра Лукашенко в списке нет.

"Мы хотим дать шанс политическому диалогу", - добавил Мишель.

К слову, Евросоюз не признает легитимность Лукашенко как президента Беларуси.

"Мы приняли формальное политическое решение этим вечером, что очень важно, и это означает, что завтра путем письменной процедуры мы воплотим то, что решили политически. Это означает, что все это произойдет немедленно", - заявил Шарль Мишель.

К слову, Кипр снял свое вето. Ранее Кипр блокировал единогласное решение, требуя взамен санкций в отношении Турции за разведку газовых месторождений в спорных водах восточного Средиземноморья.

"Касательно Беларуси - я очень счастлива, что мы наконец открыли дорогу санкциям, и что не будет безнаказанности для ответственных за преследование демонстрантов и оппозиционеров", - отметила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

В свою очередь, президент Франции Эмманюэль Макрон выразил надежду, что санкции станут дополнительным рычагом давления на власти Беларуси для того, чтобы Минск принял предложение ОБСЕ о посредничестве в диалоге. По его словам, санкции против Лукашенко сейчас означали бы отказ от диалога. Макрон также подчеркнул, что добавить Лукашенко в санкционный список можно будет и позже.

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Напомним: