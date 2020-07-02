Сенатор США потребовал наказать Путина санкциями: появилась реакция Кремля

Владимиру Путину грозят санкции США / Reuters

Американский сенатор-демократ, член комитета Сената по международным отношениям Боб Менендес потребовал ввести санкции против высокопоставленных чиновников Российской Федерации из-за предполагаемых выплат талибам за убийство в Афганистане американских военных.

Сенатор предложил ввести финансовые санкции, в частности, против президента РФ Владимира Путина и главы Минобороны Сергея Шойгу, сообщает Голос Америки со ссылкой на пресс-службу комитета по международным отношениям.

По ее данным, политик хочет, чтобы положение об ограничительных мерах было включено в ежегодный законопроект об расходах на оборону (NDAA), который на этой неделе (29 июня – 5 июля) обсуждают в Сенате.

В Кремле уже прокомментировали инициативу Менендеса. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал, что "в Вашингтоне сейчас происходит много труднообъяснимого", пишет РИА Новости.

Читайте такжеЕвросоюз продлил санкции против РоссииНапомним, газета New York Times писала, что Россия предлагала талибам выплаты за атаки в Афганистане, в частности, на американские войска.

По мнению президента США Дональда Трампа, статья является "сказкой", а Дмитрий Песков назвал публикацию "уткой".