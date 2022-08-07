Санкции угрожают власти Путина: экономический кризис в РФ вскоре станет политическим - The Spectator

Экономический кризис в РФ вскоре станет политическим - The Spectator / reuters

Транслируемые российским президентом Владимиром Путиным месседжи об экономической стабильности и отсутствии влияния санкций на российскую экономику являются притворством, ложью и манипуляциями. Об этом говорится в материале авторитетного британского издания The Spectator.

На самом деле, западные санкции ощутимо бьют по экономике РФ, ставя под угрозу до 40% ВВП страны. А это, говорят эксперты, и является прямой угрозой режиму Путина. И уже скоро экономический кризис может "перерасти в политический".

"Санкции открыли еще один экономический фронт, который приносит России гораздо больше страданий, чем считалось ранее. Путин, может и отрицает это, но у иллюзий есть цена. Экономический кризис достаточно скоро перерастет в политический", – отмечают авторы материала.

В целом, мельницы санкций перемалывают российскую экономику медленно, но уверенно.

"Согласно исследованию Йельского университета, выход из РФ более 1000 международных компаний после путинского вторжения в Украину повлияет на 40% ВВП страны. Крах импорта опустошил ее зависимую от иностранных технологий автомобильную, авиационную и вооруженную промышленность. Показатели российской валовой внутренней добавленной стоимости свалились на 62% в строительном секторе, на 55% в сельском хозяйстве и на 25% в индустрии", – говорят аналитики.

Санкции против России

Напомним, ранее на сайте американского Минфина появилось сообщение о том, что власти США увеличил санкционные ограничения на лиц из окружения Путина, русских чиновников и спикера русского МИД Марии Захаровой.

Также под дополнительные санкции попал человек, которого СМИ называют "кошельком" и кумом диктатора Путина - Сергей Ролдугин.

"Новые санкции коснутся связанной с Кремлем брокерской компании по продаже яхт, нескольких известных представителей власти РФ и близкого соратника Путина, финансового руководителя Сергея Ролдугина, который занимается оффшорными активами президента Путина", ‒ заявили чиновники Минфина.

До того власти Великобритании запустили новый пакет санкций в отношении окружения президента России Владимира Путина. В ограничительном списке оказались бывшая гимнастка Алина Кабаева, которую в СМИ называют "женой Путина", а также его бывшая супруга Людмила. Кроме того, в списке оказались другие лица-родственники главы РФ.

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