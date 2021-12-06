Сценарий блицкрига: РФ может молниеносно отрезать Прибалтику от НАТО - The Times

Мигранты на границе Беларуси и Польши / Reuters

Страны Балтии отрезать от НАТО Россия может всего за два часа. Для этого она может использовать мигрантов, которые стоят на границе Беларуси с Польшей.

Об этом идет речь в материале авторитетного британского издания The Times, которое ссылается на источники в Украине и НАТО.

Авторы материала подчеркивают, что Москва может использовать мигрантов для захвата Сувалкского коридора - почти 100-километровой границы Польши и Литвы. Именно этот участок суши соединяет Литву, Латвию и Эстонию с остальной частью Европейского Союза и европейскими территориями НАТО.

Предполагается, что при таком сценарии Россия может вытолкнуть мигрантов в коридор и разжечь волнения.

"После этого российские войска могут ворваться в коридор и развернуть военные патрули под предлогом гуманитарного кризиса. Такой шаг позволил бы России объединить свои силы в Калининграде с Беларусью", - отмечают британские журналисты.

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Со ссылкой на источники в Украине издание отмечает, что такую операцию Россия может провернуть за два часа.

"Беженцы - очень изощренное оружие, если они используются в качестве оружия", - рассказал The Times дипломат одной из стран Восточной Европы.

Что такое Сувалкский коридор Сухопутный "коридор" длиной около 100 километров между территорие Беларуси и Калининградской области РФ. В настоящее время по этой территории проходит граница Польши с Литвой. Назван по расположенному на территории коридора польскому городу Сувалки. В НАТО считается наиболее уязвимым участком внешних границ альянса и вероятной целью возможной российской агресси

Миграционный кризис на границе Беларуси и Польши

Кризис с мигрантами на белорусско-польской границе начался утром, 8 ноября, когда группа нелегалов собралась на границе с целью попасть на территорию Польши.

Мигранты совершали несколько попыток штурмом попасть в Польшу. В ночь на 10 ноября две большие группы мигрантов прорвались в Польшу. Часть нелегалов арестовали польские правоохранители. После этого еще несколько раз осуществлялись попытки пересечь границу.

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