Корабль для достройки Северного потока-2 запутал следы и возвращается на Дальний Восток

Академик Черский возвращается на Дальний Восток / Reuters

Северный поток-2 не будет достроен никогда. По крайней мере, сегодня никто точно сказать не может, когда эта эпопея закончится.

Дело в том, что способный достроить Северный поток-2 корабль-трубоукладчик Академик Черский, который 20 апреля неожиданно сменил курс и направился в сторону Египта, опять поменял направление, при этом кардинально. Теперь следы окончательно запутаны.

Стало известно, что в настоящее время судно Академик Черский возвращается в дальневосточный порт Находка – именно с этой точки корабль начал свой путь зимой.

О том, что судно держит курс именно в Находку, указано на портале Myshiptracking.

Корабль Академик Черский сменил курс 26 апреля / скриншот Myshiptracking

Отметим, после Египта корабль Академик Черский в качестве финального пункта назначения указывал шотландский порт Абердин. А сегодня, 26 апреля, судно изменило пункт прибытия, указав Находку. Туда он должен прибыть 1 июля.

Отметим, что сейчас корабль проходит Ла-Манш.

Читайте такжеЭксперт объяснил, почему корабль для достройки Северного потока-2 запутывает курсНапомним, ранее, в феврале 2020-го трубоукладчик Академик Черский вышел из порта Находки в Сингапур, после чего много раз менял пункт назначения. С 2016-го судно находится в эксплуатации "Газпром флот". До того глава Минэнерго Александр Новак отмечал, что Москва рассматривает Академика Черского в качестве возможного варианта для завершения строительства Северного потока-2.