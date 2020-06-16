"Нападение на Европу": в Германии призвали ударить санкциями по США из-за Северного потока-2

Бундестаг поддерживает строительство Северного потока-2 / Фото УНИАН

В Бундестаге призвали правительство Германии продумать стратегию ответных действий в случае расширения американских санкций против газопровода Северный поток-2, которые могут затронуть немецкие государственные ведомства. В частности, правительству ФРГ предлагают ввести эмбарго против авторов законопроекта о санкциях и установить пошлины на импорт сжиженного природного газа из США.

С таким заявлением выступил глава комиссии Бундестага по вопросам экономики и энергетики Клаус Эрнст, сообщает ТАСС.

Как утверждает Эрнст, Берлин должен вызвать на разговор посла США, ввести санкции против авторов санкционного законопроекта, а также ввести пошлины на импорт СПГ из США.

По его словам, санкции США являются вмешательством в правовую и политическую систему Евросоюза и наносят удар по суверенитету ЕС и Германии.

"Правительство ФРГ должно прекратить бросаться ватными шариками, оно должно защищаться от нападений на суверенитет ФРГ и Евросоюз", - сказал Эрнст, добавив, что в Бундестаге придерживаются позиции, согласно которой строительство Северного потока-2 должно быть завершено.

Напомним, 5 июня стало известно, что в Сенате США зарегистрирован законопроект, предусматривающий введение дополнительных санкций против российского газопровода Северный поток-2. Если законопроект будет принят, санкции коснутся всех компаний, так или иначе связанных с вопросами строительства Nord Stream 2.

Под американское санкционное эмбарго также могут попасть государственные ведомства Германии.