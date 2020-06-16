УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

"Нападение на Европу": в Германии призвали ударить санкциями по США из-за Северного потока-2

16 июня 2020, 17:32

В Бундестаге назвали санкции США нападением на суверенитет ФРГ и Евросоюза.

Бундестаг
Бундестаг поддерживает строительство Северного потока-2 / Фото УНИАН

В Бундестаге призвали правительство Германии продумать стратегию ответных действий в случае расширения американских санкций против газопровода Северный поток-2, которые могут затронуть немецкие государственные ведомства. В частности, правительству ФРГ предлагают ввести эмбарго против авторов законопроекта о санкциях и установить пошлины на импорт сжиженного природного газа из США.

С таким заявлением выступил глава комиссии Бундестага по вопросам экономики и энергетики Клаус Эрнст, сообщает ТАСС.

Как утверждает Эрнст, Берлин должен вызвать на разговор посла США, ввести санкции против авторов санкционного законопроекта, а также ввести пошлины на импорт СПГ из США.

По его словам, санкции США являются вмешательством в правовую и политическую систему Евросоюза и наносят удар по суверенитету ЕС и Германии.

"Правительство ФРГ должно прекратить бросаться ватными шариками, оно должно защищаться от нападений на суверенитет ФРГ и Евросоюз", - сказал Эрнст, добавив, что в Бундестаге придерживаются позиции, согласно которой строительство Северного потока-2 должно быть завершено.

Напомним, 5 июня стало известно, что в Сенате США зарегистрирован законопроект, предусматривающий введение дополнительных санкций против российского газопровода Северный поток-2. Если законопроект будет принят, санкции коснутся всех компаний, так или иначе связанных с вопросами строительства Nord Stream 2.

Под американское санкционное эмбарго также могут попасть государственные ведомства Германии.

Сейчас вы просматриваете новость «"Нападение на Европу": в Германии призвали ударить санкциями по США из-за Северного потока-2». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

17:40
Синоптик предупредила о коварстве погоды: к чему готовиться украинцам
17:33
Беременная звезда сериала Однажды под Полтавой снялась в откровенной фотосессии Фото
17:32
"Нападение на Европу": в Германии призвали ударить санкциями по США из-за Северного потока-2
17:06
Назван лучший способ похудеть для каждого типа фигуры
16:57
За угрозы: Зеленский подал в суд на Пояркова
16:37
Гороскоп всех знаков Зодиака на 17 июня: большое везение и подарок от любимого человека Видео
16:30
Боль в левом боку: причины и последствия
16:28
Заседание по делу Гандзюк перенесли: защита Мангера пробует указать судье "на дверь" Видео
16:18
В кабинете руководителя СБУ Баканова нашли прослушку - нардеп Дубинский
16:14
Зеленский рассказал, кому из украинцев грозит обязательная вакцинация от COVID-19
16:03
"Подозрение Порошенко": Портнов сказал, какая мера пресечения грозит экс-президенту Видео
15:52
Названо время действия вакцины от коронавируса Видео
15:45
"Сгорел бы": в Киеве коп кинул окурок в окно водителю - опубликовано видео Видео
15:35
На Прикарпатье усилен карантин: что перестанет работать Видео
15:11
В Украине опять меняют систему выплаты субсидий: кто получит деньги и как Видео
15:02
"Без лифчика лучше": невеста футболиста Зинченко порадовала фанатов пикантным фото
14:56
Политолог заявил о связи главы Минэнерго Буславец с олигархом
14:41
Поддержка по-венгерски: блокада Украины в НАТО продолжается Видео
14:40
В Украине готовят волну штрафов из-за карантина: Шмыгаль сделал заявление
14:14
В Сеть выложили видео меткого удара по позиции террористов на Донбассе Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять