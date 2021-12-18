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Северный поток-2 - ошибка: в ФРГ сомневаются в запуске нового газопровода

18 декабря 2021, 15:49

Почти все страны Европы всегда выступали против его строительства, подчеркнул Роберт Хабек.

Северный поток 2
В ФРГ не уверены в запуске Северного потока 2 / Фото Reuters

Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек заявил о том, что строительство Северного потока-2 будет геополитической ошибкой.

Как подчеркнул он в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung, все страны Европы, за исключением Германии и Австрии, всегда выступали против его строительства.

Немецкий политик говорит, что газопровод не удовлетворяет правило анбандлинга, смысл которого заключается в том, что компании - добытчики ресурсов не могут транспортировать сырье. Эти два процесса должны осуществляться разными организациями.

Он заявил, что Северный поток-2 является геополитической ошибкой ФРГ.

"Теперь же трубопровод построен. Неясен вопрос, сможет ли он начать работу. По этому вопросу нужно принимать решение в соответствии с европейским и национальным законодательством", - сказал политик.

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Сертификация Северного потока-2

Федеральное сетевое агентство Германии (немецкий регулятор, - ред.) 16 ноября приостановило процесс сертификации компании-оператора российского газопровода Северный поток-2. Процедуру поставили на паузу из-за несоответствия структуры собственности проекта немецкому законодательству.

В ФРГ поставили РФ условие, согласно которому Nord Stream AG должна зарегистрировать в Германии новую компанию и отдать ей во владение часть магистрали, проложенную по немецкой территории.

До тех пор, пока Газпром не выполнит условия немецкого регулятора, сертификация газопровода Северный поток-2 возобновлена не будет.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что Москва намерена выполнить все требования Германии для скорейшего запуска Северного потока-2.

13 декабря министр иностранных дел Германии Анналена Бербок подтвердила остановку сертификации СП-2. Причиной она назвала несоответствие структуры проекта требованию ЕС, согласно которому одна и та же компания не может заниматься добычей, продажей и транспортировкой газа.

16 декабря в немецком регуляторе подчеркнули, что решение по завершению сертификации Северного потока-2 не примут в первой половине 2022 года. Это означает, что запуск трубопровода Газпрома откладывается минимум до лета следующего года.

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