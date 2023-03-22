Шойгу взболтнул лишнего о мире с Украиной и сбежал от журналистов

Журналисты уточнили, как скоро можно рассчитывать на мир, но ответа не получили - Шойгу просто убежал от них.

Шойгу "ляпнул" про мир с Украиной / скриншот YouTube

Глава Минобороны России Сергей Шойгу внезапно заговорил о мире с Украиной, но сразу же сбежал от журналистов.

Журналисты проекта Faridaily показали полную версию с "позором" Шойгу.

На опубликованных российский министр на вопрос "кремлевских" журналистов по поводу финального варианта завершения войны с Украиной ответил, что все закончится "миром".

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"Любая война заканчивается миром", - заявил он.

Прокремлевские журналисты уточнили, как скоро можно рассчитывать на мир, но ответа не получили - Шойгу просто убежал от них.

Путин хочет перемирия

Ранее российский оппозиционер и публицист Андрей Пионтковский заявил, что российский диктатор Владимир Путин потерял контроль над происходящим у него под носом. Сейчас он хочет затянуть войну против Украины, чтобы не потерять власть в РФ и удержаться на президентском кресле.

Он отмечает, что Путину не выгодно сейчас открыто объявить Украине войну вместо так называемой "спецоперации", как в РФ называют полномасштабное вторжение. Ведь тогда придется ставить экономику России на военные рельсы.

Ранее советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк объяснил, почему Россия клянчит у Украины "переговоры". Он отмечает, что Украине не нужны переговоры с агрессором Россией, которая вторглась на чужую территорию и убивает людей. Москве нужен диалог, чтобы попытаться снять с себя ответственность за массовые преступления, зафиксировать "линию разграничения" для обновления своей армии и получения оперативной паузы.

Напомним, бывший командующий американскими войсками в Европе генерал Бен Ходжес отметил, что россияне не сдались и не изменили своих планов относительно войны против Украины, потому переговоры со страной-агрессором не имеют смысла, войну нужно закончить на поле боя.

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