УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Шойгу взболтнул лишнего о мире с Украиной и сбежал от журналистов

22 марта 2023, 12:08
Журналисты уточнили, как скоро можно рассчитывать на мир, но ответа не получили - Шойгу просто убежал от них.
Сергей Шойгу
Шойгу "ляпнул" про мир с Украиной / скриншот YouTube

Глава Минобороны России Сергей Шойгу внезапно заговорил о мире с Украиной, но сразу же сбежал от журналистов.

Журналисты проекта Faridaily показали полную версию с "позором" Шойгу.

На опубликованных российский министр на вопрос "кремлевских" журналистов по поводу финального варианта завершения войны с Украиной ответил, что все закончится "миром".

видео дня

"Любая война заканчивается миром", - заявил он.

Прокремлевские журналисты уточнили, как скоро можно рассчитывать на мир, но ответа не получили - Шойгу просто убежал от них.

Путин хочет перемирия

Ранее российский оппозиционер и публицист Андрей Пионтковский заявил, что российский диктатор Владимир Путин потерял контроль над происходящим у него под носом. Сейчас он хочет затянуть войну против Украины, чтобы не потерять власть в РФ и удержаться на президентском кресле.

Он отмечает, что Путину не выгодно сейчас открыто объявить Украине войну вместо так называемой "спецоперации", как в РФ называют полномасштабное вторжение. Ведь тогда придется ставить экономику России на военные рельсы.

Ранее советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк объяснил, почему Россия клянчит у Украины "переговоры". Он отмечает, что Украине не нужны переговоры с агрессором Россией, которая вторглась на чужую территорию и убивает людей. Москве нужен диалог, чтобы попытаться снять с себя ответственность за массовые преступления, зафиксировать "линию разграничения" для обновления своей армии и получения оперативной паузы.

Напомним, бывший командующий американскими войсками в Европе генерал Бен Ходжес отметил, что россияне не сдались и не изменили своих планов относительно войны против Украины, потому переговоры со страной-агрессором не имеют смысла, войну нужно закончить на поле боя.

Вам может быть интересно:

Автор: Сергей Кущ
война в Украине Сергей Шойгу
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

12:11

Перекроила себя: Екатерина Репяхова сделала пластику вопреки запретам Виктора Павлика

12:10

"Люблю их очень": Сергей Жадан умилил фанатов фото с детьмиВидео

12:08

Шойгу взболтнул лишнего о мире с Украиной и сбежал от журналистовВидео

12:04

"Он был мужественным и преданным": в Днепре простились с полицейским, погибшим в боях за Бахмут

11:37

Ночью РФ ударила по общежитиям и лицею в Киевской области: число жертв вырослоВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

11:21

Не толстеют и живут до 100 лет: китайцы нашли идеальную замену хлебуВидео

11:18

Элитам РФ отправили четкий месседж: Полозов объяснил, что значит ордер на арест ПутинаВидео

11:08

Кофе с маслом: удивительные сведения о нестандартном напиткеВидео

11:01

Астролог Влад Росс указал точный месяц, когда могут убить ПутинаВидео

Реклама
10:43

"Весь мир с восторгом наблюдает за вашей силой": легенда Голливуда душевно поблагодарил украинцевВидео

10:34

Станут мягче пуха: 5 способов, как смягчить "дубовые" полотенца

10:32

Наступление российских оккупантов под Бахмутом, вероятно, начинает ослабевать - разведка БританииВидео

10:26

В ОК Юг анонсировали новую "бавовну" в Крыму после взрывов в Джанкое

09:52

"Куски пришили, импланты в грудь": появилось первое жуткое фото Киркорова после пластикиВидео

09:46

Не с украинцами воюем, а с рептилоидами: муж путинистки Цыгановой выдал новый бредВидео

09:09

Взрывы и стрельба в Севастополе: гауляйтеры жалуются на атаку надводных беспилотниковВидео

09:08

Путин уверял, что может выиграть войну, а Си Цзиньпин склонял его к уступкам - росСМИ

09:00

Потеря Крыма заставит российские элиты выдать Путина в Гаагу - Николай ПолозовЭксклюзив

08:50

Капитуляция Путина перед Симнение

08:50

Гороскоп на сегодня 22 марта 2023: Овну – расставание, Стрельцам – новые отношенияВидео

Реклама
08:41

Вятрович пояснил, толкнул ли Путин Украину своей агрессией в объятия НАТОВидео

08:32

"Не знают, что с этим "счастьем" делать": в ВСУ рассказали о последствиях "бавовны" в ДжанкоеВидео

08:06

Ближайшие недели будут "критическими": РФ готовит еще одно наступление на Украину - Белый дом

07:56

Четыре группы: кому в марте не подняли пенсииВидео

07:11

Ночью РФ атаковала Украину дронами: 16 "Шахедов" из 21 уничтожены силами ПВО, есть жертвы среди гражданских

06:37

Путину не удалось добиться желаемого партнерства с Си Цзиньпином - ISW

06:20

Почему нам не передают западную авиациюмнение

06:10

3 знака зодиака, которые окажутся счастливчиками в апреле: будет феноменальный месяцВидео

05:32

Почему осыпаются листья фикуса и как спасти растениеВидео

04:30

РФ использовала "заготовленные ресурсы" и больше не может проводить крупные операции - СамусьВидео

03:35

"После победы в войне Украине будет очень тяжело": Вятрович озвучил пессимистичный сценарийВидео

03:20

Витаминная бомба весной: рецепт простейшего и изумительного салата за 5 минутВидео

03:05

"Прилизанная" Хайди Клум появилась на обложке глянца в пиджаке на голое тело

02:35

Что хорошо растет рядом с луком: хитрой уловке позавидуют опытные огородники

02:02

Женщина по всему миру ищет обувь для своего 14-летнего сына: что произошлоВидео

01:35

"РФ ждет смута после поражения": Яковенко сказал, от чего зависит распад РоссииВидео

00:51

5 самых строгих запретов 22 марта, которые могут принести в дом несчастье: приметы на Сорок святыхВидео

00:21

Почему нужно есть овсянку каждый день: кишечник и сердце скажут спасибо

21 марта, вторник
23:56

"В Москву приехал новый властитель": психолог рассказал, как лидер КНР издевался над ПутинымВидео

23:02

Взрывы могут прогреметь в 5 областях РФ: Свитан предупредил россиян о серьезной опасности для нихВидео

Реклама
22:54

"Останемся без самолетов": Самусь оценил шансы Украины на получение западных истребителейВидео

22:45

Звезда молодежных комедий 2000-ых попала в психиатрическую клинику

22:38

Не выдержал пропагандиста и рухнул в обморок: в прямом эфире у Соловьева едва не умер гостьВидео

22:10

Валерий Меладзе скоро станет новым иноагентом в РоссииВидео

22:07

Тяжелобольную российскую актрису жестоко обокрали близкие: вынесли всеВидео

21:55

Продюсер Поляковой заступился за певицу, которую обозвали клоуном и паразиткой

21:52

Есть разрушения и пострадавшие: РФ ударила ракетами по ОдессеВидео

21:52

Кабаева задрала ногу и показала, в какой она формеВидео

21:35

Умер актер "Звездных войн" и "Гарри Поттера"

21:21

Достаем футболки: синоптики сообщили о мощнейшей "жаре" в УкраинеВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Мода и красота
Красивый маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
Персоны
Путин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир Зеленский
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаРецепты на Пасху 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять