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Штурм Капитолия в США: сторонников Трампа массово увольняют

8 января 2021, 23:28
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Во время беспорядков погибли пять человек.

В Вашингтоне сторонники Дональда Трампа прорвались в Капитолий
В Вашингтоне сторонники Дональда Трампа прорвались в Капитолий / Reuters

Некоторые американцы, опознанные при штурме Капитолия 6 января, лишились работы. Так, безработными теперь являются сотрудник маркетинговой компании Navistar, юрист компании Goosehead Insurance, сотрудник колледжа в Пенсильвании, пишет СNN.

Руководство Navistar заявило, что уволило своего сотрудника, которого увидели на снимках внутри Капитолия. Мужчина был с бейджем компании.

"Хотя мы поддерживаем право наших сотрудников на мирное и законное выражение взглядов, любой, чье опасное поведение создает угрозу для безопасности и здоровья других, не может оставаться сотрудником нашей компании", - говорится в заявлении.

Потерял работу юриста в техасской компании Goosehead Insurance Пол Дэвис. Его опознали на видео. Мужчина, однако, не согласился с решением об увольнении, заявив, что он протестовал мирно и проникнуть в здание не пытался.

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Остался без рабочего места в колледже Сен Винсен в Пенсильвании, где проработал 21 год, Рик Саккони. Он сам публиковал на своей странице в соцсети фото и видео с места событий. Он пояснил СМИ, что решил уйти, чтобы избежать скандала вокруг колледжа.

Тем временем, по информации издания The Washington Post, среди "штурмовиков" были русскоязычные. Так, одному из задержанных в ходе беспорядков в суде потребовался переводчик с русского языка.

Он, отмечает издание, на судебном заседании отрицал свою причастность к штурму государственного здания.

"Я не знаю, о каком незаконном вторжении вы говорите", - приводит слова русскоязычного задержанного The Washington Post.

Также стало известно, что большинство обвиняемых приехали 6 января в Вашингтон на митинг в поддержку Дональда Трампа из штатов Орегона, Флориды, Вайоминга, Коннектикута, Пенсильвании, Мэриленда и Вирджинии.

Во время беспорядков погибли пять человек.

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