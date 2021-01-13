Штурмовавшего Капитолий фаната Трампа нашли мертвым

Кристофер Стэнтон Джорджия / коллаж The Sun

Кристофер Стэнтон Джорджия ‒ тот самый поклонник действующего президента Дональда Трампа, который пытался взломать ноутбук спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси во время штурма Капитолия, был найден мертвым в своем доме. Об этом сообщает телеканал Foxnews.

По данным журналистов, тело 53-летнего мужчины обнаружила его супруга в подвале дома в городе Альфарета (Джорджия). Женщина немедленно обратилась в полицию и рассказала, что увидела "очень много крови".

Полицейские занимаются расследованием произошедшего. Предварительная версия событий ‒ самоубийство. В доме мужчины полицейские нашли две полуавтоматические винтовки.

К слову, ранее Стэнтону как участнику штурма Капитолия 6 января предъявили обвинения. Ему грозило максимальное наказание в виде тюремного заключения сроком до полугода и/или штраф в размере тысячи долларов США.

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