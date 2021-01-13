Штурмовавшего Капитолий фаната Трампа нашли мертвым

Пытавшегося взломать ноутбук Нэнси Пелоси Кристофера Стэнтона Джорджию обнаружила бездыханным собственная супруга.
Кристофер Стэнтон Джорджия ‒ тот самый поклонник действующего президента Дональда Трампа, который пытался взломать ноутбук спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси во время штурма Капитолия, был найден мертвым в своем доме. Об этом сообщает телеканал Foxnews.
По данным журналистов, тело 53-летнего мужчины обнаружила его супруга в подвале дома в городе Альфарета (Джорджия). Женщина немедленно обратилась в полицию и рассказала, что увидела "очень много крови".
Полицейские занимаются расследованием произошедшего. Предварительная версия событий ‒ самоубийство. В доме мужчины полицейские нашли две полуавтоматические винтовки.
К слову, ранее Стэнтону как участнику штурма Капитолия 6 января предъявили обвинения. Ему грозило максимальное наказание в виде тюремного заключения сроком до полугода и/или штраф в размере тысячи долларов США.
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США новости
- Сторонники действующего американского президента Дональда Трампа 6 января провели массовую акцию у Капитолия во время заседания Конгресса США, на котором рассматривался вопрос утверждения победы Джо Байдена на президентских выборах.
- Им удалось прорваться в здание Капитолия, после чего произошли их столкновения с полицейскими.
- Трамп призвал к завершению протестов, однако подчеркнул, что не намерен признавать итоги выборов президента США.
- 7 января Конгресс США официально утвердил победу Байдена на президентских выборах.