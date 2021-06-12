"Словесное несварение желудка": Путин прокомментировал слова Байдена о том, что он "убийца"

Путин прокомментировал слова Байдена о том, что он "убийца" / Reuters

Главу Кремля Владимира Путина не задело интервью президента США Джо Байдена, где тот назвал его убийцей, мол, он слышал десятки обвинений в свой адрес.

"За время работы на должности я привык к атакам со всех сторон и из самых разных областей под разными предлогами, причинами, разного калибра и жестокости, и меня это не удивляет", - заявил Путин в интервью NBC .

Также отмечается, ведущий перечислил "некоторых оппонентов Путина, убитых в последние годы".

На это президент ответил, что подобные заявления напоминают "словесное несварение желудка".

"Я не хочу показаться грубым, но это похоже на какое-то несварение желудка, за исключением того, что это словесное несварение. Вы упомянули многих людей, которые действительно страдали и погибали в разные моменты времени из-за различных причин, по вине разных людей", — сказал он.

Читайте такжеКулеба поведал, при каком условии Путин "быстро уберется с Донбасса"Напомним, 16 марта марта президент США Джо Байден дал интервью, в котором сказал, что согласен с тем, что президент России Владимир Путин является "убийцей" и "заплатит цену" за вмешательство в выборы в США.

В ответ Москва решила отозвать своего посла Анатолия Антонова из Вашингтона для консультаций.

Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента США Джо Байдена, который назвал Владимира Путина "убийцей".

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что президент США Джо Байден не жалеет, что согласился признать хозяина Кремля Владимира Путина "убийцей".