СМИ раскрыли планы ЕС и Германии по санкциям против Северного потока-2

В Евросоюзе видят разницу между отравлением Навального и делом Скрипалей в 2018 году, утверждают западные журналисты.
Европейские санкции против России из-за отравления Алексея Навального ограничатся запретом на въезд и заморозкой активов отдельных российских чиновников. Однако никаких ограничений против реализации газопровода Северный поток-2 не планируется.
Об этом пишет Boomberg.
В частности, собеседники агентства утверждают, что лидеры ЕС и канцлер ФРГ Ангела Меркель виновниками отравления Навального химическим веществом из группы Новичок считают именно российские власти. При этом у Берлина есть ряд других претензий к Москве – кибератаки на Бундестаг в 2015 году и убийство Зелимхана Хангошвили в Берлине в 2019 году. Кремль все обвинения отрицает.
Однако, несмотря на ряд претензий России к Германии, санкции против российского газопровода Северный поток-2 немцы вводить не планируют. В ЕС считают, что инцидент Навального отличается от дела Скрипаля, поскольку россиянин был отравлен на территории РФ, поэтому России может грозить меньшая ответственность. К тому же вопрос введения ограничений требует согласия всех 27 стран-участниц Европейского Союза.Читайте такжеЕвропарламент "ударил" резолюцией по России и Северному потоку-2
Отравление Навального
- Российский оппозиционный политик Алексей Навальный, как утверждают в Германии, был отравлен химическим веществом из группы Новичок на территории России.
- В связи с этим инцидентом в Евросоюзе выразили готовность ввести санкции против отдельных лиц в России. Ограничения могут быть введены только после того, как пройдет расследование.
- В Германии появились заявления о том, что Берлин должен приостановить свое участие в строительстве газопровода Северный поток-2 в связи с отравлением Навального. Один из лидеров правящей партии в ФРГ Фридрих Мерц призвал отстрочить введение в эксплуатацию СП-2 на два года из-за агрессивных действий Владимира Путина.
- Алексей Навальный, в свою очередь, считает, что наиболее эффективными санкциями станут ограничения против лиц, которые поддерживают Кремль и регулярно посещают страны Европы.