СМИ раскрыли планы ЕС и Германии по санкциям против Северного потока-2

Санкций против Северного потока-2 из-за отравления Навального не будет - Bloomberg/ Reuters

Европейские санкции против России из-за отравления Алексея Навального ограничатся запретом на въезд и заморозкой активов отдельных российских чиновников. Однако никаких ограничений против реализации газопровода Северный поток-2 не планируется.

Об этом пишет Boomberg.

В частности, собеседники агентства утверждают, что лидеры ЕС и канцлер ФРГ Ангела Меркель виновниками отравления Навального химическим веществом из группы Новичок считают именно российские власти. При этом у Берлина есть ряд других претензий к Москве – кибератаки на Бундестаг в 2015 году и убийство Зелимхана Хангошвили в Берлине в 2019 году. Кремль все обвинения отрицает.

Однако, несмотря на ряд претензий России к Германии, санкции против российского газопровода Северный поток-2 немцы вводить не планируют. В ЕС считают, что инцидент Навального отличается от дела Скрипаля, поскольку россиянин был отравлен на территории РФ, поэтому России может грозить меньшая ответственность. К тому же вопрос введения ограничений требует согласия всех 27 стран-участниц Европейского Союза.Читайте такжеЕвропарламент "ударил" резолюцией по России и Северному потоку-2

Отравление Навального