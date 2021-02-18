СМИ узнали точное время смерти Андрея Мягкова

Мягков умер сегодня в своей квартире, которая находится в Москве, выяснили журналисты.
Советский и российский актер, звезда фильма Ирония судьбы, или С легким паром! и Служебный роман – Андрей Мягков – умер в четверг, 18 февраля, в 3:40 по киевскому времени.
Артист скончался в своей квартире, которая находится в Москве на ул. Генерала Ермолова, сообщает 5-tv.ru.
По сведениям телеканала, родные увидели, что артист был без сознания, и вызвали ему скорую помощь.
Медики реанимировали Мягкова, однако не смогли вернуть его к жизни и констатировали смерть.
"Смерть Мягкова была констатирована в 4:40 по московскому времени", – отмечается в материале.
- Напомним, утром 18 февраля в пресс-службе Московского художественного театра им. Чехова сообщили, что Андрей Мягков скончался в возрасте 82 года.
- СМИ писали, что актера дома без сознания обнаружила его супруга актриса Анастасия Вознесенская. По предварительным сведениям, артист умер до приезда медиков. Возможная причина смерти Мягкова – острая сердечная недостаточность.
- Прощание с актером пройдет 20 февраля в МХТ им. Чехова, начало – в 9:00 по киевскому времени. Потом Мягкова будут отпевать в храме Воскресения Словущего на Успенском Вражке. После этого артиста похоронят на Троекуровском кладбище.
Автор: Екатерина Присяжнюк