СМИ узнали точное время смерти Андрея Мягкова

Смерть Андрея Мягкова врачи констатировали в 3:40 по Киеву, узнали журналисты / Скриншот

Советский и российский актер, звезда фильма Ирония судьбы, или С легким паром! и Служебный роман – Андрей Мягков – умер в четверг, 18 февраля, в 3:40 по киевскому времени.

Артист скончался в своей квартире, которая находится в Москве на ул. Генерала Ермолова, сообщает 5-tv.ru.

По сведениям телеканала, родные увидели, что артист был без сознания, и вызвали ему скорую помощь.

Медики реанимировали Мягкова, однако не смогли вернуть его к жизни и констатировали смерть.

"Смерть Мягкова была констатирована в 4:40 по московскому времени", – отмечается в материале.