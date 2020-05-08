"Ядерное - оружие мира": священник РПЦ рассказал, зачем нужно освящать атомные бомбы

протоиерей Дмитрий Смирнов из РПЦ / Gazeta

Скандально известный российский священнослужитель, протоиерей Дмитрий Смирнов, заявил, что приветствует практику, когда РПЦ освящает ядерное оружие.

"Ядерное оружие — это вообще такое замечательное изобретение. Благодаря этому оружию Россия до сих пор существует", — заявил он в интервью японскому изданию Токио Симбун.

Смирнов считает, что ядерное оружие необходимо, пускай даже и ценой траты неимоверного большого количества денег из российского бюджету

"Мы освящаем оружие, в том числе ядерное — это оружие мира. Это оружие устрашения тех, кто нас хочет уничтожить. Нам приходится беднее жить, но зато мы живем. Мы должны быть благодарны Господу, что благословил наших ученых создать замечательное оружие", — заявил священник.

Напомним, ранее протоиерей Дмитрий Смирнов вызывал бурю негодования в Сети, заявив о том, что девочкам школьное образование не нужно вовсе. "Чего там в этой школе делать? Учиться зависти, обзыванию, скверным словам, хамству учителям? А так она будет уже готовая мама. Все будет уметь", – сказал священнослужитель.