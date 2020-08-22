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События в Беларуси идут по сценарию цветных революций - Лукашенко

22 августа 2020, 11:26

По словам Лукашенко, внешний фактор подключили, поскольку власть в Беларуси жестко сопротивляется.

Лукашенко
Лукашенко оценил ситуацию в Беларуси / Reuters

Против Беларуси используют сценарий цветных революций, особенность ситуации - в использовании внешнего фактора, заявил действующий президент страны Александр Лукашенко в ходе посещения военного полигона под Гродно в субботу, 22 августа.

Об этом сообщает БЕЛТА.

"Оригинальность и особенность ситуации состоит в том, что подключен внешний фактор, что бывает не всегда. Обычно они раскручивают внутри, свергают действующую власть", - сказал он.

По его мнению, внешний фактор подключили, поскольку власть в Беларуси жестко сопротивляется.

По словам Лукашенко, оппоненты хотят рассредоточить силы белорусских военных и правоохранителей, отвлечь от внутренней ситуации и напрячь на внешней границе. Он добавил, что одновременно с этим идет активизация протестных настроений и бандитизма в обществе.

"Вы видите, что они уже тащат сюда "альтернативного президента", делают это всерьез, поскольку сыплются заявления западных государств о финансировании, поддержке. Военная поддержка налицо - передвижение войск НАТО к границам. Они все двигают к тому, чтобы затащить сюда якобы нового президента. Он обращается к западным государствам, в данном случае НАТО, с целью защиты населения. Они вводят войска - и на Беларуси можно поставить крест", - сказал Лукашенко.

При этом Лукашенко поручил министру обороны и командующему Западным оперативным командованием предпринять все усилия, чтобы "защитить прежде всего западную жемчужину Беларуси с центром в Гродно".

"С принятием самых жестких мер по защите территориальной целостности нашей страны", - подчеркнул лидер Беларуси.

Как известно, 9 августа в Беларуси после выборов президента начались масштабные акции протеста. Массовые протесты в Беларуси 2020 начались после того, как появились результаты экзитполлов, согласно которым Александр Лукашенко является безоговорочным лидером избирательной гонки.

Оппозиция Беларуси обвинила власти в масштабных фальсификациях. Силовики жестоко расправлялись с протестующими, есть жертвы, много пострадавших и задержанных.

ЕС не признал выборы в Беларуси, а США назвали их нечестными.

Читайте такжеТихановская обжаловала результаты президентских выборовНапомним, ранее Александр Лукашенко пригрозил заменить бастующих шахтеров украинскими горняками.

Об этом он заявил во время визита на агрокомбинат "Дзержинский", передает БЕЛТА.

По его словам, при необходимости можно привлечь специалистов из других стран.

"Что вы бастуете? Хорошо, бастуете - ладно. Я (даю, - ред.) команду директору: не надо за ними бегать. У нас в Солигорске 2 тысяч человек хотят работать на "Беларуськалии". Они придут. Не они придут - во всем мире безработица. Приедут из Украины шахтеры. Их море - безработных", - сказал Лукашенко.

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