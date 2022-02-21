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Сокрушительные санкции: США ударят по банкам РФ в случае вторжения в Украину - Reuters

21 февраля 2022, 09:44
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Американские санкции предусматривают сокращение корреспондентских отношений банков США и РФ.

Санкции против России
США подготовили новые санкции против России / gettyimages

В случае российского вторжения в Украину Соединенные Штаты Америки введут пакет санкций против РФ.

Он включает запрет на обработку транзакций крупных российских банков, сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Американские санкции предусматривают сокращение корреспондентских отношений банков США и РФ, которые позволяют осуществлять международные платежи.

Кто попадет под новые санкции США

Агентство отмечает, что с большой вероятностью ограничения коснутся:

  • ВТБ;
  • Сбербанка;
  • ВЭБ;
  • Газпромбанка.

В то же время уточняется, что список банков, которые могут оказаться под санкциями, сформирован не до конца.

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Кроме того, США в случае вторжения РФ в Украину введут санкции против российских физических и юридических лиц, которые предусматривают замораживание активов и запрет на любые транзакции.

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Ранее президент Владимир Зеленский в рамках Мюнхенской конференции по безопасности встретился с вице-президентом США Камалой Харрис.

Американская сторона заверила официальный Киев в поддержке и готовности ввести немедленные санкции против России в случае её наступления на Украину.

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