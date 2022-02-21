Сокрушительные санкции: США ударят по банкам РФ в случае вторжения в Украину - Reuters

Американские санкции предусматривают сокращение корреспондентских отношений банков США и РФ.
В случае российского вторжения в Украину Соединенные Штаты Америки введут пакет санкций против РФ.
Он включает запрет на обработку транзакций крупных российских банков, сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Американские санкции предусматривают сокращение корреспондентских отношений банков США и РФ, которые позволяют осуществлять международные платежи.
Кто попадет под новые санкции США
Агентство отмечает, что с большой вероятностью ограничения коснутся:
- ВТБ;
- Сбербанка;
- ВЭБ;
- Газпромбанка.
В то же время уточняется, что список банков, которые могут оказаться под санкциями, сформирован не до конца.
Кроме того, США в случае вторжения РФ в Украину введут санкции против российских физических и юридических лиц, которые предусматривают замораживание активов и запрет на любые транзакции.
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Ранее президент Владимир Зеленский в рамках Мюнхенской конференции по безопасности встретился с вице-президентом США Камалой Харрис.
Американская сторона заверила официальный Киев в поддержке и готовности ввести немедленные санкции против России в случае её наступления на Украину.
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