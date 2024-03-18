Сотни солдат РФ 'покрошили' вместе с техникой: повстанцы о потерях армии Путина

Стали известны потери армии диктатора Владимира Путина в ходе боев с российскими повстанцами в Белгородской и Курской областях РФ.
"За несколько дней проведения ограниченной военной операции на территории Белгородской и Курской областей против путинских войск наш противник понес огромные потери в живой силе и технике. Кремлевские солдаты деморализованы массовой гибелью своих сослуживцев, которые стали бессмысленными жертвами больных путинских амбиций", — говорится в отчете Легиона "Свобода России".
Потери армии РФ:
- Безвозвратные потери: 613 военнослужащих;
- Санитарные потери: 829 военнослужащих;
- В плен взято: 27 военнослужащих.
Уничтоженная техника РФ:
- 7 танков (в т.ч. три Т-72, один Т-72БЗ);
- 20 БМП (в т.ч. БМП-2, БМП-3);
- 6 гаубиц Д-30;
- 4 БТР;
- 4 миномета;
- 2 МТ-12 "Рапира";
- 2 2С19 "Города-С";
- 2 БПЛА ZALA;
- 1 БМ 21 "Град";
- 1 СПГ;
- 1 комплекс "Муром";
- 1 станция РЭБ;
- 1 ретранслятор;
- 2 единицы бронированных автомобилей техники;
- 2 единицы инженерной техники (экскаваторы);
- 57 единиц разной автомобильной техники (тяжелой и легкой).
Подбитая техника РФ:
- 1 танк Т-80ПВМ;
- 1 танк Т-72;
- 1 БМП;
- 1 БМ 21 "Град";
- 2 МТ-ЛБ;
- 1 Мста-Б;
- 1 ТОС-2;
- 1 БМ 21 "Град";
- 1 2С1 "Гвоздика";
- 1 станция РЭБ;
- 1 бронированный автомобиль;
- 20 единиц разной автомобильной техники (тяжелой и легкой).
Уточняется, что также уничтожены или повреждены места сосредоточения личного состава, склады боекомплекта, блиндажи, башни с антенными комплексами, фортификационные сооружения, камеры видеонаблюдения, станция сотовой связи, мост в н.п. Горьковский и другие.
"Но сильнее всего пострадал имидж путина как фигуры, которая якобы может сохранять под контролем ситуацию в стране", – добавили в ЛСР.
Что известно о Легионе "Свобода России"
Легион "Свобода России" - российский легион Вооруженных сил Украины, сформированный в марте 2022 года для защиты Украины от российского вторжения во время российско-украинской войны. Входит в Интернациональный легион ТРО Украины. Легион сформирован из бывших военнослужащих ВС РФ и других россиян, а иногда белорусов, перешедших на сторону Украины.
Легион использует на нарукавных шевронах бело-сине-белый флаг вместо официального бело-сине-красного флага РФ, сообщает Википедия.
Операция повстанцев на территории РФ
Как сообщалось ранее, Кирилл Буданов назвал главную цель российских повстанцев. Борьба российских добровольцев переходит в новую фазу, подчеркнул начальник ГУР.
Ранее после ударов по целям в РФ российские повстанцы поставили Путину ультиматум. В РФ исчезла даже видимость избирательного процесса, заявили представители РДК, ЛСР и Сибирского батальона.
Напомним, ранее в РДК заявляли о том, что Россия скукожится до Подмосковья. Денис Никитин убежден, что на обломках нынешней РФ может возникнуть конфедерация.
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