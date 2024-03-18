Сотни солдат РФ 'покрошили' вместе с техникой: повстанцы о потерях армии Путина

Кремлевские солдаты деморализованы массовой гибелью своих сослуживцев, рассказали в Легионе "Свобода России".

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Повстанцы рассказали о потерях армии РФ / Фото: telegram russvolcorps

Стали известны потери армии диктатора Владимира Путина в ходе боев с российскими повстанцами в Белгородской и Курской областях РФ.

"За несколько дней проведения ограниченной военной операции на территории Белгородской и Курской областей против путинских войск наш противник понес огромные потери в живой силе и технике. Кремлевские солдаты деморализованы массовой гибелью своих сослуживцев, которые стали бессмысленными жертвами больных путинских амбиций", — говорится в отчете Легиона "Свобода России".

Потери армии РФ:

Безвозвратные потери: 613 военнослужащих;

Санитарные потери: 829 военнослужащих;

В плен взято: 27 военнослужащих.

Уничтоженная техника РФ:

7 танков (в т.ч. три Т-72, один Т-72БЗ);

20 БМП (в т.ч. БМП-2, БМП-3);

6 гаубиц Д-30;

4 БТР;

4 миномета;

2 МТ-12 "Рапира";

2 2С19 "Города-С";

2 БПЛА ZALA;

1 БМ 21 "Град";

1 СПГ;

1 комплекс "Муром";

1 станция РЭБ;

1 ретранслятор;

2 единицы бронированных автомобилей техники;

2 единицы инженерной техники (экскаваторы);

57 единиц разной автомобильной техники (тяжелой и легкой).

Подбитая техника РФ:

1 танк Т-80ПВМ;

1 танк Т-72;

1 БМП;

1 БМ 21 "Град";

2 МТ-ЛБ;

1 Мста-Б;

1 ТОС-2;

1 БМ 21 "Град";

1 2С1 "Гвоздика";

1 станция РЭБ;

1 бронированный автомобиль;

20 единиц разной автомобильной техники (тяжелой и легкой).

Уточняется, что также уничтожены или повреждены места сосредоточения личного состава, склады боекомплекта, блиндажи, башни с антенными комплексами, фортификационные сооружения, камеры видеонаблюдения, станция сотовой связи, мост в н.п. Горьковский и другие.

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"Но сильнее всего пострадал имидж путина как фигуры, которая якобы может сохранять под контролем ситуацию в стране", – добавили в ЛСР.

Что известно о Легионе "Свобода России" Легион "Свобода России" - российский легион Вооруженных сил Украины, сформированный в марте 2022 года для защиты Украины от российского вторжения во время российско-украинской войны. Входит в Интернациональный легион ТРО Украины. Легион сформирован из бывших военнослужащих ВС РФ и других россиян, а иногда белорусов, перешедших на сторону Украины. Легион использует на нарукавных шевронах бело-сине-белый флаг вместо официального бело-сине-красного флага РФ, сообщает Википедия.

Операция повстанцев на территории РФ

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