Совбез ООН срочно созывает Генассамблею по Украине

Совбез ООН созывает Генассамблею по Украине

Совбез ООН созывает экстренное заседание Генассамблеи по ситуации в Украине. Заседание состоится в понедельник, 28 февраля, сообщает Reuters.

Совбез ООН одобрил резолюцию о созыве спецсессии Генассамблеи по Украине.

В поддержку резолюции проголосовали 11 членов Совета Безопасности, против - Россия (поскольку голосование является процедурным, в данном случае голосование постоянного члена не является ветирующим), воздержались - три (в том числе, Китай),

Отметим, что такие сессии Генассамблеи - редкое событие. С 1950 года было созвано всего 10 таких чрезвычайных специальных сессий Генеральной Ассамблеи.

Напомним, ранее 50 стран мира осудили вето Российской Федерации на резолюцию ООН по войне против Украины. Это заявление опубликовано на сайте миссии США в ООН.

С заявлением от стран, которые поддержали резолюцию, выступила посол США Линда Томас-Гринфилд.

"Президент Путин решил нарушить суверенитет Украины. Президент Путин решил нарушить международное право. Президент Путин решил нарушить Устав ООН. Президент Путин решил сбросить бомбы на Киев, чтобы заставить семьи запихивать свою жизнь в рюкзаки и укрываться на станциях метро. Президент Путин здесь агрессор. Там нет никакой средины", - заявила посол.