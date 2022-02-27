УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Совбез ООН срочно созывает Генассамблею по Украине

27 февраля 2022, 23:16

Совбез ООН созывает экстренное заседание Генассамблеи по ситуации в Украине. Заседание состоится в понедельник, 28 февраля.

Совбез ООН созывает Генассамблею по Украине

Совбез ООН созывает экстренное заседание Генассамблеи по ситуации в Украине. Заседание состоится в понедельник, 28 февраля, сообщает Reuters.

Совбез ООН одобрил резолюцию о созыве спецсессии Генассамблеи по Украине.

В поддержку резолюции проголосовали 11 членов Совета Безопасности, против - Россия (поскольку голосование является процедурным, в данном случае голосование постоянного члена не является ветирующим), воздержались - три (в том числе, Китай),

Отметим, что такие сессии Генассамблеи - редкое событие. С 1950 года было созвано всего 10 таких чрезвычайных специальных сессий Генеральной Ассамблеи.

Напомним, ранее 50 стран мира осудили вето Российской Федерации на резолюцию ООН по войне против Украины. Это заявление опубликовано на сайте миссии США в ООН.

С заявлением от стран, которые поддержали резолюцию, выступила посол США Линда Томас-Гринфилд.

"Президент Путин решил нарушить суверенитет Украины. Президент Путин решил нарушить международное право. Президент Путин решил нарушить Устав ООН. Президент Путин решил сбросить бомбы на Киев, чтобы заставить семьи запихивать свою жизнь в рюкзаки и укрываться на станциях метро. Президент Путин здесь агрессор. Там нет никакой средины", - заявила посол.

viber
ООН Совбез ООН военная агрессия РФ новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Совбез ООН срочно созывает Генассамблею по Украине». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Под угрозой 7 областей: в Генеральном штабе ВСУ предупреждают об активизации войск РФПод угрозой 7 областей: в Генеральном штабе ВСУ предупреждают об активизации войск РФ Перейденный Рубикон Путина: почему с ракетных ударов по Украине может начаться третья мироваяПерейденный Рубикон Путина: почему с ракетных ударов по Украине может начаться третья мировая Высадка российского десанта в Николаеве провалилась – губернаторВысадка российского десанта в Николаеве провалилась – губернатор На Оболони в Киеве - вражеская ДРГ и танки, переехали авто с человеком внутриНа Оболони в Киеве - вражеская ДРГ и танки, переехали авто с человеком внутри Мрачный гороскоп для Украины: что ждет страну после признания Путиным "ЛДНР"Мрачный гороскоп для Украины: что ждет страну после признания Путиным "ЛДНР"

Последние новости

00:24

Российские оккупанты нанесли ракетный удар на аэропорт в Николаеве

00:02

"Малороссы" и "русский мир": в РФ опозорились диким оправданием нападения на УкраинуВидео

27 февраля, воскресенье
23:52

"Требуйте от Путина остановить войну": глава МИД Украины Кулеба обратился к россиянамВидео

23:34

В Житомире Нацгвардия и полиция будут стрелять в мародеров на месте

23:16

Совбез ООН срочно созывает Генассамблею по Украине

Реклама
23:15

Забудут о яхтах и самолетах: в Белом доме рассказали о санкциях против олигархов ПутинаВидео

23:13

Гонят оккупантов взашей: в Харькове пенсионер надавал тумаков автоматчику РФВидео

23:04

ЕС ожидает более 7 миллионов украинских беженцев из-за войны России

22:59

"Решающее значение для нашей безопасности": Германия объявила об отказе от газа из России

22:53

Гордон в эфире росТВ обматерил россиянВидео

22:33

Счастье и Станица Луганская на грани гуманитарной катастрофы

22:24

Макдональдс и KFC открывают кухни для нужд войны

22:21

Помощь на полмиллиарда евро: ЕС вооружит Украину истребителями и даст оружиеВидео

22:15

Без флага и гимна: ФИФА отобрала у России все международные матчи на ее территории

22:15

Херсонщина отжигает: в селе Любимовка цыгане угнали танк у военных РоссииВидео

21:59

"Враг сатанеет": Кличко предупредил киевлян о самой сложной ночиВидео

21:54

По методичкам НКВД: оккупанты РФ прикрываются украинскими детьми и женщинамиВидео

21:44

Турция закрывает пролив Босфор для кораблей ВМС РФ в Черном море

21:41

В захваченном Мелитополе голодные оккупанты разграбили 11 магазинов АТБ

21:34

Беларусь пригрозили отключить от системы SWIFTВидео

Реклама
21:28

Украина настаивает на полном эмбарго на нефть и газ из России

21:24

В Запорожской области местные жители с мэром вышли навстречу российским танкам - они развернулисьВидео

21:23

Русские налетались. Что означают западные санкции?мнение

21:16

Эвакуации из Киева нет: Кличко объяснил ситуациюВидео

21:09

"Не сломаемся и не сдадимся": Арестович ответил на угрозу Путина ядерным оружием Украине

21:07

Минобороны Казахстана не будет отправлять военных в Украину

20:57

На Николаевщине местные жители разоружили четверых оккупантов РФВидео

20:53

Украинская ракета сбила российский самолет возле Николаева

20:27

Сбил 10 самолетов оккупантов РФ: в СБУ рассказали о легендарном Призраке КиеваВидео

20:25

ЕС поддержит Украину летальным оружием

20:17

Около 70% украинцев считают, что Украина выстоит в войне с РФ, за Зеленского 91% - опрос

20:06

Пресс-секретарь Зеленского рассказал, что переговоры с Россией не начнутся еще несколько часов

19:54

Украина выпускает находящихся под стражей бойцов для защиты страны

19:50

ЕС профинансирует закупку и поставку оружия Украине

19:48

Месть за бомбежку Киева: украинский моряк в Испании затопил яхту путинского олигарха

19:35

Переговоры между Украиной и Россией еще не начались: названа причинаВидео

19:13

Путин уже использовал две трети военной силы для вторжения в Украину - CNN

19:13

Россия грозится обстреливать транспорт Запада с оружием для Украины

19:11

Резников: заставить нас сдать столицу не получится

19:04

Евросоюз полностью закрыл воздушное пространство для российской авиации

Реклама
19:01

Дуров допустил ограничения или блокировку работы Telegram в Украине

18:59

Зеленский о разговоре с Лукашенко: не очень верю в результат встречиВидео

18:34

Беларусы выступают против войны в УкраинеВидео

18:33

Что делать при аварии на газопроводе или нефтебазе: как уберечь себя

18:21

Военным будут платить по 100 тысяч гривен, пока не закончится война - Зеленский

18:10

16 детей погибли после вторжения России в Украину

18:02

По Житомиру нанесен ракетный удар: появились кадры пуска Искандеров из БеларусиВидео

17:53

Турция закроет проливы Босфор и Дарданеллы для русских кораблей

17:43

Какие страны уже закрыли воздушное пространство для России - список

17:35

Названо место переговоров Украины и РФ: Кулеба раскрыл позицию Киева

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять