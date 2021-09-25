СП-2 превратится в руину, но будет угрожать Украине: в Польше обещают тройной удар по трубе Газпрома

США могут ввести санкции против страховых и сертификационных компаний, и тогда запуска СП-2 не произойдет - журналист / Reuters

Проект Газпрома Северный поток-2 уже на финише: газопровод достроен и ожидается его введение в эксплуатации. Однако США и Польша могут принять ряд мер, которые могут помешать запуску трубы. Работу трубопровода может забраковать Еврокомиссия, а если магистраль все-таки впишется в европейские нормы, то она и вовсе не будет существенно угрожать Европе. Впрочем, для Украины труба все равно останется угрозой. Об этом заявил журналист Войчех Якубик.

В своей статье для польского портала BiznesAlert он пишет о том, что Варшаве уже удалось достичь успеха, поскольку ее компания PGNiG получила доступ к сертификации компании-оператора СП-2 Nord Stream 2 AG. Польша, которая не поддерживает запуск газопровода, таким образом сможет в случае необходимости предъявлять претензии к проекту в рамках процедур Еврокомиссии и европейских судах.

Кроме того, в Польше считают победой и решение суда ЕС, согласно которому инстанция разрешила Газпрому пользоваться только 50% мощности газопровода OPAL – сухопутного продолжения Северного потока-1, который идет через территорию ФРГ вдоль границы с польским государством. В ЕС считают, что трубопровод не должен действовать вопреки интересам стран наднационального объединения. Это положение Варшава может использовать и в отношении Северного потока-2, который польское государство считает угрозой энергобезопасности.Читайте такжеУдар ЕС по СП-2 мощно усилит Варшаву: Польша объявила о намерении добывать газ на западе Украины

Также еще одним дополнительным рычагом давления на СП-2, по мнению Якубика, могут стать санкции Вашингтона. Они направлены на компании, которые будут принимать решение о страховании и сертификации трубопровода Газпрома. Без этих процедур запустить работу газопровода нельзя. При этом в Штатах могут ввести ограничения и против 35 официальных российских лиц, среди которых могут оказаться руководители Газпрома и Роснефти.Читайте такжеУдар США по РФ и СП-2: Украина получит 300$ млн, вытеснив Пекин с Москвой из бизнеса с Вашингтоном

Помимо прочего, Якубик также процитировал и европарламентария Райнхарда Бютикофера, который утверждает, что СП-2 рискует превратиться в "инвестиционную руину", поскольку Еврокомиссия может заблокировать запуск трубы Газпрома.

Реклама

Польский журналист подчеркнул, что если газопровод адаптируют к европейским нормам, то он не будет представлять конкретной угрозы для Польши и ЕС, однако его существование по-прежнему останется поводом для беспокойства в Украине.

Смотрите видео ТСН - кто в Европе заинтересован в запуске СП-2

Запуск Северного потока-2

Руководитель Газпрома Алексей Миллер 10 сентября объявил о завершении строительства трубопровода Северный поток-2. Работы были окончены в 8:45 по Киеву.

Журналисты Bloomberg писали, что первые поставки газа по Северному потоку-2 в Европу планируют запустить с 1 октября. Украинский дипломат, советник министра энергетики Лана Зеркаль скептически отнеслась к такому прогнозу, отметив, что подобный сценарий вряд ли возможен, поскольку процедура сертификации трубопровода еще не окончена.

В Газпроме позже признали, что с 1 октября запуска СП-2 не будет. Сведения подтвердил председатель компании Алексей Миллер.

В Федеральном сетевом агентстве Германии, которое будет проводить сертификацию газопровода Северный поток-2, подчеркнули, что если в Газпроме попытаются запустить трубу без получения всех документов, то компании-оператору трубопровода Nord Stream 2 AG грозит наказание.