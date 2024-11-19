США готовят новый пакет военной помощи для Украины: что в него войдет

Штаты намерены продолжать поддержку Украины в противостоянии российской агрессии.

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США готовят новый пакет военной помощи для Украины / Коллаж: Главред, фото: ОП, defense.gov

Кратко:

Штаты готовят новый пакет военной помощи для Украины

О помощи объявят в ближайшие дни

В ближайшие дни США объявят о новым пакете военной помощи для Украины. Об этом заявила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном ситуации в Украине.

"Мы будем усиливать поддержку Украины и в ближайшее время объявим о новом пакете военной помощи," - сказала она.

видео дня

Что войдет в новый пакет помощи:

средства противовоздушной обороны;

бронетехника.

Этот шаг подчеркивает намерение США продолжать поддержку Украины в противостоянии российской агрессии.

Военная помощь США Украине - последние новости

Главред писал, что США готовятся к передаче Украине существенного объема военной помощи. По словам министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, администрация президента Джо Байдена планирует сделать это в последние недели своей каденции.

В Пентагоне настроены успеть до конца работы действующей администрации президента США Джо Байдена обеспечить доставку в Украину военной помощи на 7,1 млрд долларов, которые остались от принятого ранее финансирования Конгрессом. Для того, чтобы успеть передать всю обещанную помощь, поставки могут осуществляться еженедельно.

Военный эксперт Defense Express Иван Киричевский рассказал, что США в любом случае будут вынуждены сокращать объемы военной помощи для Украины.

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