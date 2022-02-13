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США предупредили Израиль, что Россия может напасть на Украину 15 февраля – СМИ

13 февраля 2022, 11:01

Власти Израиля стремятся завершить эвакуацию израильтян из Украины как можно скорее после информации от американских партнеров.

армия РФ, войска РФ
США предупредили Израиль, что Россия может напасть на Украину 15 февраля – СМИ / Reuters

Министерство иностранных дел Израиля объявило о чрезвычайной ситуации в субботу, 12 февраля, поскольку США предупредили израильских официальных лиц, что российские войска могут попытаться вторгнуться в Украину уже во вторник, 15 февраля.

Как сообщает израильская газета Haaretz, премьер-министр страны Нафтали Беннет теперь стремится завершить эвакуацию израильтян из Украины как можно скорее после информации от американских партнеров о возможном вторжении РФ в Украину. При этом его офис попросил израильских министров максимально избегать публичных заявлений на тему войны между РФ и Украиной.

После встречи по оценке ситуации между премьер-министром Нафтали Беннетом и министром иностранных дел Яиром Лапидом, а также представителями службы безопасности ШАБАК, Совета нацбезопасности и других ведомств, Израиль опубликовал строгое предупреждение, призывающее всех израильтян немедленно покинуть Украину.

По оценкам МИД Израиля, в настоящее время в Украине находится около 15 тысяч израильтян, и не менее 4500 из них откликнулись на просьбу зарегистрироваться, чтобы с ними можно было связаться в случае развязывания Россией войны.

Министр обороны Израиля Бенни Ганц заявил в субботу, что приказал военным начать подготовку, чтобы "помочь в переброске израильтян по воздуху в страну".

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При этом официальные лица заявили, что Израиль "хотел бы избежать отправки военных самолетов" в Украину из-за опасений по поводу того, "как выглядит такой шаг".

Угроза вторжения России в Украину

Президент США Джо Байден поделился своими догадками по поводу вероятного вторжения России в Украину с другими лидерами НАТО и ЕС. США считают, что Владимир Путин решил атаковать Украину в ближайшие несколько дней. Соответствующее обращение американского президента к союзникам последовало за совещанием оперативного штаба в Белом доме, сообщает The Guardian.

Спецслужбы США обнародовали срочное предупреждение союзникам по НАТО о нападении России на Украину, которое, вероятно, может произойти в ближайшую среду, 16 февраля. Такую информацию обнародовало издание Spiegel со ссылкой на данные ЦРУ и американских военных.

В МИД России отреагировали на новости об угрозе вторжения в Украину - там заявили, что они являются "дискредитацией требований Москвы" по так называемым "гарантиям безопасности".

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