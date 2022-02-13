США предупредили Израиль, что Россия может напасть на Украину 15 февраля – СМИ / Reuters

Министерство иностранных дел Израиля объявило о чрезвычайной ситуации в субботу, 12 февраля, поскольку США предупредили израильских официальных лиц, что российские войска могут попытаться вторгнуться в Украину уже во вторник, 15 февраля.

Как сообщает израильская газета Haaretz, премьер-министр страны Нафтали Беннет теперь стремится завершить эвакуацию израильтян из Украины как можно скорее после информации от американских партнеров о возможном вторжении РФ в Украину. При этом его офис попросил израильских министров максимально избегать публичных заявлений на тему войны между РФ и Украиной.

После встречи по оценке ситуации между премьер-министром Нафтали Беннетом и министром иностранных дел Яиром Лапидом, а также представителями службы безопасности ШАБАК, Совета нацбезопасности и других ведомств, Израиль опубликовал строгое предупреждение, призывающее всех израильтян немедленно покинуть Украину.

По оценкам МИД Израиля, в настоящее время в Украине находится около 15 тысяч израильтян, и не менее 4500 из них откликнулись на просьбу зарегистрироваться, чтобы с ними можно было связаться в случае развязывания Россией войны.

Министр обороны Израиля Бенни Ганц заявил в субботу, что приказал военным начать подготовку, чтобы "помочь в переброске израильтян по воздуху в страну".

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При этом официальные лица заявили, что Израиль "хотел бы избежать отправки военных самолетов" в Украину из-за опасений по поводу того, "как выглядит такой шаг".

Угроза вторжения России в Украину

Президент США Джо Байден поделился своими догадками по поводу вероятного вторжения России в Украину с другими лидерами НАТО и ЕС. США считают, что Владимир Путин решил атаковать Украину в ближайшие несколько дней. Соответствующее обращение американского президента к союзникам последовало за совещанием оперативного штаба в Белом доме, сообщает The Guardian.

Спецслужбы США обнародовали срочное предупреждение союзникам по НАТО о нападении России на Украину, которое, вероятно, может произойти в ближайшую среду, 16 февраля. Такую информацию обнародовало издание Spiegel со ссылкой на данные ЦРУ и американских военных.

В МИД России отреагировали на новости об угрозе вторжения в Украину - там заявили, что они являются "дискредитацией требований Москвы" по так называемым "гарантиям безопасности".

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