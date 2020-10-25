США сделали громкое заявление о перемирии в Нагорном Карабахе

В Нагорном Карабахе стартует перемирие / Министерство обороны Армении

В Нагорном Карабахе утром в понедельник, 26 октября, стартует прекращение огня по гуманитарным соображениям.

Об этом говорится в совместном заявлении Государственного департамента США и правительств двух стран, передает вечером в воскресенье, 25 октября, Reuters.

В отдельном заявлении Минская группа ОБСЕ, сформированная для урегулирования конфликта и возглавляемая Францией, Россией и США, подчеркнула, что ее сопредседатели и министры иностранных дел снова встретятся 29 октября. Они обсудят проблему Нагорного Карабаха.

Отметим, что Азербайджан и Армения уже дважды договаривались о прекращении огня, обмене пленными и телами убитых. Первый этап переговоров прошел в Москве 10 октября при участии главы МИД России Сергея Лаврова.

Второй раз главы министры иностранных дел договорились о перемирии по телефону 17 октября, но и в этот раз режим прекращения огня не начался. В обоих случаях стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня и продолжили боевые действия.

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Конфликт в Нагорном Карабахе