США сделали громкое заявление о перемирии в Нагорном Карабахе

Долгожданное перемирие начнется уже 26 октября.
В Нагорном Карабахе утром в понедельник, 26 октября, стартует прекращение огня по гуманитарным соображениям.
Об этом говорится в совместном заявлении Государственного департамента США и правительств двух стран, передает вечером в воскресенье, 25 октября, Reuters.
В отдельном заявлении Минская группа ОБСЕ, сформированная для урегулирования конфликта и возглавляемая Францией, Россией и США, подчеркнула, что ее сопредседатели и министры иностранных дел снова встретятся 29 октября. Они обсудят проблему Нагорного Карабаха.
Отметим, что Азербайджан и Армения уже дважды договаривались о прекращении огня, обмене пленными и телами убитых. Первый этап переговоров прошел в Москве 10 октября при участии главы МИД России Сергея Лаврова.
Второй раз главы министры иностранных дел договорились о перемирии по телефону 17 октября, но и в этот раз режим прекращения огня не начался. В обоих случаях стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня и продолжили боевые действия.
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Конфликт в Нагорном Карабахе
- Армяно-азербайджанское противостояние в Нагорном Карабахе вновь вспыхнуло утром, 27 сентября. Ереван обвинил азербайджанскую сторону в обстреле районов анклава НКР, а в Баку заявили о провокации Армении и объявили о начале контрнаступательной операции.
- 25 октября 2020 Алиев назвал число отвоеванных у Армении территорий в Нагорном Карабахе. Азербайджан продолжает проводить военную операцию в Нагорном Карабахе.
- Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в Баку готовы прекратить огонь при условии, согласно которому Армения согласится выполнить базовые двусторонние договоренности.
- Алиев подчеркивал, что Азербайджан готов начать переговоры с Арменией, однако Баку будет настаивать, чтобы "абсолютно все азербайджанские районы" были освобождены.