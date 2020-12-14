США ввели жесткие санкции против Турции

Санкции ввели из-за закупки российского вооружения.
США решили ввести санкции против Турции - под ограничения попали четверо турецких чиновников и управление оборонной индустрии страны.
Как пишет сайт Министерства финансов США, санкции были введены против секретариата оборонной промышленности Турции и его главы Исмаила Демира.
Отмечается, что речь идет о законе CAATSA - закон О противодействии противникам Америки посредством санкций.
"Сегодняшние действия являются четким сигналом того, что Соединенные Штаты полностью соблюдают раздел 231 CAATSA и не потерпят крупных сделок с российским сектором обороны и разведки", - говорится в заявлении госсекретаря США Майк Помпео.
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При этом Помпео призвал Турцию немедленно решить проблему С-400 в координации с Соединенными Штатами.
"Турция является ценным союзником и важным партнером США в области региональной безопасности, и мы стремимся продолжить нашу многолетнюю историю продуктивной обороны", - добавил он.
Северный поток-2 новости - что было ранее:
- Строительство российского газопровода Северный поток-2 было прекращено около года назад из-за американских санкций.
- Несмотря на консолидированную позицию США по вопросу строительства СП-2, в России уверены, что проект удастся достроить и запустить в работу.
- В Конгрессе США планируют ввести санкции против ряда компаний, которые прямо или опосредованно связаны со строительством газопровода.
- По данным прессы, американцы ведут переговоры с европейскими компаниями и призывают их добровольно выйти из проекта Северный поток-2.