США ввели жесткие санкции против Турции

США ввели санкции против Турции / Фото Reuters

США решили ввести санкции против Турции - под ограничения попали четверо турецких чиновников и управление оборонной индустрии страны.

Как пишет сайт Министерства финансов США, санкции были введены против секретариата оборонной промышленности Турции и его главы Исмаила Демира.

Отмечается, что речь идет о законе CAATSA - закон О противодействии противникам Америки посредством санкций.

"Сегодняшние действия являются четким сигналом того, что Соединенные Штаты полностью соблюдают раздел 231 CAATSA и не потерпят крупных сделок с российским сектором обороны и разведки", - говорится в заявлении госсекретаря США Майк Помпео.

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При этом Помпео призвал Турцию немедленно решить проблему С-400 в координации с Соединенными Штатами.

"Турция является ценным союзником и важным партнером США в области региональной безопасности, и мы стремимся продолжить нашу многолетнюю историю продуктивной обороны", - добавил он.

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