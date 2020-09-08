Стало известно, где находится задержанная Колесникова

Белорусская оппозиионерка находится в Мозырском погранотряде.
Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова после задержания содержится в расположении погранотряда в Гомельской области, сообщил штаб экс-претендента на участие в президентских выборах в Беларуси Виктора Бабарико.
Об этом сообщает Интерфакс.
"В наш штаб из нескольких анонимных источников поступила информация, что Мария Колесникова задержана и находится в Мозырском погранотряде (Войсковая часть 1257. 247768, Гомельская обл., Мозырский район, н.п. Прудок)", - говорится в сообщении.
Задержание Колесниковой – о чем говорилось ранее:
- 8 сентября Марию Колесникову задержали. Политика обвиняют в том, что она пыталась незаконным образом пересечь белорусско-украинскую границу.
- 8 сентября пограничники Беларуси не смогли выдворить лидера оппозиции Марию Колесникову на территорию Украины, так как она порвала свой паспорт, после чего пересечение границы стало невозможным.
- Утром 8 сентября СМИ сообщили, что лидер белорусской оппозиции Мария Колесникова, а также ее соратники Иван Кравцов и Антон Родненков прошли пограничный контроль на границе Беларуси и Украины. Однако Колесникова попасть в Украину не смогла.
- 7 сентября Марию Колесникову похитили неизвестные в центре Минска.
Автор: Адриана Бубновская