Стало известно, где находится задержанная Колесникова

Стало известно, где содержат Колесникову / Reuters

Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова после задержания содержится в расположении погранотряда в Гомельской области, сообщил штаб экс-претендента на участие в президентских выборах в Беларуси Виктора Бабарико.

Об этом сообщает Интерфакс.

"В наш штаб из нескольких анонимных источников поступила информация, что Мария Колесникова задержана и находится в Мозырском погранотряде (Войсковая часть 1257. 247768, Гомельская обл., Мозырский район, н.п. Прудок)", - говорится в сообщении.

Задержание Колесниковой – о чем говорилось ранее: