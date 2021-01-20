УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Стало известно, когда Трамп покинет Белый дом

20 января 2021, 07:46
Прослушать новость
Остановить

45-й президент США вместе с супругой отправится во Флориду.

Трамп
Сегодня Трамп покинет Белый дом / Фото Reuters

Сегодня, 20 января, истекает срок полномочий 45-го президента США. Дональд Трамп должен покинуть Белый дом – это произойдет за четыре часа до инаугурации избранного главы государства Джо Байдена.

Как свидетельствует график Белого дома, Трамп уедет из администрации президента в 8 часов утра по восточному времени (15:00 по Киеву). Других пунктов в графике нет, пишет CNN.

Трамп покинет Белый дом вместе с первой леди Меланией на борту судна Marine One.

"Президент и первая леди отправятся из Белого дома в 8:00 утра в Палм-Бич, Флорида", - говорится в сообщении.

Ранее Трамп отказался присутствовать на церемонии вступления Джо Байдена в должность. Отметим, что инаугурация Байдена запланирована на полдень (19:00 по киевскому времени).

Читайте также"Считает минуты до развода": экс-сотрудники Белого дома рассказали о грядущем крахе семьи Трампа

Напомним:

  • 19 января Дональд Трамп выступил с прощальным обращением к нации накануне инаугурации нового президента США Джо Байдена.
  • В своем обращении Трамп заявил, что будет "молится за успехи" новой администрации США, перечислил свои достижения и вспомнил о войне. Главным своим достижением Трамп назвал то, что он не начал новых войн, а также вспомнил о политике в отношении Ближнего Востока и подписание ряда мирных соглашений.
  • Первая леди США Мелания Трамп отказалась приглашать на тур гостеприимства в Белый дом супругу новоизбранного президента США Джозефа Байдена Джилл перед тем, как покинет резиденцию утром 20 января. Жена Дональда Трампа нарушила многолетнюю традицию.

новости США Дональд Трамп Джо Байден Мелания Трамп
Сейчас вы просматриваете новость «Стало известно, когда Трамп покинет Белый дом». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Символ погибели: Путин во время крещенского купания допустил фатальную ошибкуСимвол погибели: Путин во время крещенского купания допустил фатальную ошибку Стало известно, где находится Навальный после задержания в ШереметьевоСтало известно, где находится Навальный после задержания в Шереметьево Платеж на полмиллиона и выгода России: всплыли скандальные факты о штурме КапитолияПлатеж на полмиллиона и выгода России: всплыли скандальные факты о штурме Капитолия В России зверски убита главред издания: названа возможная причинаВ России зверски убита главред издания: названа возможная причина В Черном море затонул сухогруз с украинцами: опубликован список экипажаВ Черном море затонул сухогруз с украинцами: опубликован список экипажа
Следующий материал

Последние новости

08:11
Коронавирус в Украине 20 января: за сутки нашли более 4 тыс. новых больных
08:09
США устроят крах Северного потока-2: у Байдена объявили о планах
07:46
Стало известно, когда Трамп покинет Белый дом Видео
07:11
COVID-19 будет больше убивать: в ВОЗ спрогнозировали число жертв в неделю Видео
07:08
"Сексуальная": теннисистка обнажила аппетитные ягодицы на пикантном фото
Реклама
07:04
По Северному потоку-2 поехали катком мнение
06:33
Кандидат Байдена на пост госсекретаря озвучил позицию по поставкам летального оружия Украине
06:31
Очаровательные платья-рубашки из 1900-х возвращаются в моду на весну-лето 2021 Фото Видео
06:23
День ангела Ивана – поздравления с именинами и открытки с Днем Ивана
05:45
Война башен Кремля и отставка Путина: в России объяснили действия Навального Видео
05:30
Физик рассказал, как в лютые морозы сохранить тело в тепле и не заболеть
04:55
Фигурант скандала с "корабельной сосной" стал соавтором закона против сексизма Видео
04:37
В моду ворвался мятный маникюр по фен-шуй и омолаживающий френч Фото Видео
04:23
Удастся ли человечеству уничтожить коронавирус: в ВОЗ оценили шансы Видео
03:55
Как распознать у себя распространенный вид диабета - ответ врачей Видео
03:36
Угроза военного вторжения России: эксперт рассказал об опасности для Украины Видео
03:23
Стало известно, когда начнутся съемки фильма Джон Уик 4
02:49
Выборы мэра Харькова: когда в городе будут определяться с преемником Кернеса Видео
02:20
"Клевые трусишки": Анфиса Чехова без лифчика взбудоражила поклонников откровенным фото
01:50
Как правильно питаться, если работаешь ночью: названы главные правила Видео
Реклама
01:36
Гороскоп на 21 января для всех: полезные связи, крайняя опасность и подрыв здоровья Видео
01:07
США ввели санкции против украинской компании: за что наказали Видео
00:45
Коронавирус можно определить по глазам: ученые назвали симптомы Видео
00:23
Протесты, война и насилие: появилось прощальное обращение Трампа Видео
00:19
Исполнение желаний и запреты на воду: что можно делать в Собор Иоанна Предтечи
19 января, вторник
23:51
Вакцинация от коронавируса в Украине: в Минздраве сделали важное заявление Видео
23:16
В США объяснили санкции против Северного потока-2 Видео
22:56
Степанов спрогнозировал, какой карантин ожидать летом Видео
22:43
Украину накроет вторая волна морозов: когда вернутся снегопады Видео
22:27
Коронавирус в Украине 19 января: за сутки нашли почти 4 тыс. новых больных Видео
22:13
В Киеве родителей обязали оплатить половину питания школьников Видео
22:10
Гороскоп на 20 января для всех: солидная прибыль и встреча с человеком мечты Видео
21:58
Зеленский поручил срочно проверить платежки на газ и отопление для украинцев Видео
21:45
"В Кремле засели негодяи": Навальный высказался о возвращении в Россию
21:44
Бирюзовые волосы – новое модное окрашивание волос 2021 Фото Видео
21:34
От коронавируса умер легендарный украинский ученый и политик Видео
21:23
К Земле летит 55-метровый астероид: названа опасность для планеты Видео
21:09
Сотрудница УЗ ошибочным постом в Сети спровоцировала флешмоб
21:05
У США есть новые санкции против России - Госдеп Видео
20:57
Синоптик назвал регион Украины, которому грозит зимний погодный удар Видео
Реклама
20:36
"Ключ у Путина": Арестович назвал условие примирение Украины и РФ за один день
20:32
В ЕС придумали, как обеспечить бедные страны вакциной от коронавируса Видео
20:30
Когда коронавирус утихнет в Украине: в НАН дали прогноз Видео
19:54
"Слуга народа" пояснил, как изменятся платежки за газ Видео
19:42
В партии Зеленского рассказали, отменят ли реформу старшей школы Видео
19:42
В Слуге народа резко ответили скандальному главе КСУ Тупицкому Видео
19:32
Эндорфины: за что отвечают маленькие "агенты" радости Видео
19:26
Мелания Трамп нарушила традицию и отказала жене Байдена Видео
19:20
Свитера неимоверной красоты с удлиненными рукавами входят в моду на 2021-2022 годы Фото
19:05
Женщина с университетским дипломом: назван чемпион среди безработных в Украине Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять