Стало известно, когда Трамп покинет Белый дом

45-й президент США вместе с супругой отправится во Флориду.
Сегодня, 20 января, истекает срок полномочий 45-го президента США. Дональд Трамп должен покинуть Белый дом – это произойдет за четыре часа до инаугурации избранного главы государства Джо Байдена.
Как свидетельствует график Белого дома, Трамп уедет из администрации президента в 8 часов утра по восточному времени (15:00 по Киеву). Других пунктов в графике нет, пишет CNN.
Трамп покинет Белый дом вместе с первой леди Меланией на борту судна Marine One.
"Президент и первая леди отправятся из Белого дома в 8:00 утра в Палм-Бич, Флорида", - говорится в сообщении.
Ранее Трамп отказался присутствовать на церемонии вступления Джо Байдена в должность. Отметим, что инаугурация Байдена запланирована на полдень (19:00 по киевскому времени).
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Напомним:
- 19 января Дональд Трамп выступил с прощальным обращением к нации накануне инаугурации нового президента США Джо Байдена.
- В своем обращении Трамп заявил, что будет "молится за успехи" новой администрации США, перечислил свои достижения и вспомнил о войне. Главным своим достижением Трамп назвал то, что он не начал новых войн, а также вспомнил о политике в отношении Ближнего Востока и подписание ряда мирных соглашений.
- Первая леди США Мелания Трамп отказалась приглашать на тур гостеприимства в Белый дом супругу новоизбранного президента США Джозефа Байдена Джилл перед тем, как покинет резиденцию утром 20 января. Жена Дональда Трампа нарушила многолетнюю традицию.