Стало известно, когда Трамп покинет Белый дом

Сегодня Трамп покинет Белый дом / Фото Reuters

Сегодня, 20 января, истекает срок полномочий 45-го президента США. Дональд Трамп должен покинуть Белый дом – это произойдет за четыре часа до инаугурации избранного главы государства Джо Байдена.

Как свидетельствует график Белого дома, Трамп уедет из администрации президента в 8 часов утра по восточному времени (15:00 по Киеву). Других пунктов в графике нет, пишет CNN.

Трамп покинет Белый дом вместе с первой леди Меланией на борту судна Marine One.

"Президент и первая леди отправятся из Белого дома в 8:00 утра в Палм-Бич, Флорида", - говорится в сообщении.

Ранее Трамп отказался присутствовать на церемонии вступления Джо Байдена в должность. Отметим, что инаугурация Байдена запланирована на полдень (19:00 по киевскому времени).

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Напомним: