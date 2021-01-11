Стало известно, кто представит Украину на инаугурации Байдена

На инаугурации Байдена Украину будет представлять посол в США / facebook.com/ukr.embassy.usa

Украину на инаугурации президента США Джо Байдена официально будет представлять посол Украины Владимир Ельченко.

"Инаугурация президента - это специальная церемония в США, которая точно не связана со встречами с иностранными лидерами. Для этого существуют отдельные официальные визиты", - пояснил Ельченко, пишет Укринформ.

Ельченко рассказал, что в предыдущие годы на церемонию инаугурации президента от каждого государства приглашались послы, аккредитованные в США. Сейчас американский протокол не менял правила участия в церемонии.

"Все страны будут представлены на уровне послов, которые уже находятся в Вашингтоне", - отметил Ельченко.

"В этом году инаугурации комитет сообщил нотой всем иностранным дипломатическим представительствам в Вашингтоне, что никаких изменений относительно уровня участия не предвидится", - уточнили в пресс-службе Посольства Украины в США.

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