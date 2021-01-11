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Стало известно, кто представит Украину на инаугурации Байдена

11 января 2021, 23:12
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На церемонию инаугурации президента от каждого государства приглашались послы.

На инаугурации Байдена Украину будет представлять посол в США / facebook.com/ukr.embassy.usa

Украину на инаугурации президента США Джо Байдена официально будет представлять посол Украины Владимир Ельченко.

"Инаугурация президента - это специальная церемония в США, которая точно не связана со встречами с иностранными лидерами. Для этого существуют отдельные официальные визиты", - пояснил Ельченко, пишет Укринформ.

Ельченко рассказал, что в предыдущие годы на церемонию инаугурации президента от каждого государства приглашались послы, аккредитованные в США. Сейчас американский протокол не менял правила участия в церемонии.

"Все страны будут представлены на уровне послов, которые уже находятся в Вашингтоне", - отметил Ельченко.

"В этом году инаугурации комитет сообщил нотой всем иностранным дипломатическим представительствам в Вашингтоне, что никаких изменений относительно уровня участия не предвидится", - уточнили в пресс-службе Посольства Украины в США.

Выборы в США и инаугурация Джо Байдена - о чем ранее сообщал Главред:

  • Коллегия выборщиков 15 декабря официально признала кандидата на пост президента США от Демократической партии Джо Байдена победителем выборов. Он набрал 306 голосов выборщиков, его оппоненту Дональду Трампу достались только 232 голоса.
  • Церемония инаугурации нового главы государства, после которой Байден официально станет президентом Америки, должна состояться 20 января 2021 года.
  • Избранный президент США Джо Байден заявил, что хотел бы избежать скопления масс людей в центре Вашингтона на церемонии его инаугурации.
  • Дональд Трамп отказался от участия в инаугурации Джо Байдена, который победил на президентских выборах. Трамп заявил, что отказывается идти на церемонию.

новости США Владимир Ельченко выборы в США
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