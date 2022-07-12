"Страшно представить последствия": в Москве засекретили адреса бомбоубежиц

В Москве засекретили адреса бомбоубежищ / michalzak.net

В Москве местные власти наотрез отказались называть адреса бомбоубежищ, поскольку якобы такая информация "является секретной", говорится в сообщении депутата Московской городской думы от КПРФ Евгения Ступина в Telegram.

Местный депутат испугался "ответки" по столице РФ на фоне угроз российских политиков насчет ядерных ударов по другим странам и подал запрос об адресах бомбоубежищ в Москве. Также политик хотел узнать, соответствуют ли эти помещения установленным нормативам.

В ответ заммэра Москвы Бирюков отправил Ступину письмо, в котором указал, что месторасположение бомбоубежищ в столице "является государственной тайной".

"То есть, где нам укрываться в случае ЧС, он сообщать отказался. Страшно представить, к чему может привести такая "секретность", когда в час Х никто не будет знать, куда идти", - отметил Ступин.

Напомним, ранее бывший главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Филип Бридлав заявил, что Украина имеет законное право атаковать Крымский мост, поскольку он сооружен на захваченной Россией территории.

В свою очередь бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил о том, что Россия может применить ядерное оружие, если с Крымским мостом что-то случится.

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