СМИ назвали дату возобновления строительства Северного потока-2

Строительство газопровода Северный поток-2 продолжится после примерно годичной паузы.
Управление водных путей и судоходства в Штральзунде предупредило капитанов морских судов о соблюдении мер предосторожности во время движения в южному направлении района Адлергрунд в Балтийском море. Это связано со строительством газопровода Северный поток-2, которое планируют возобновить 5 декабря.
Об этом в субботу, 28 ноября, сообщила радиостанция NDR со ссылкой на представителя компании Nord Stream 2 AG. Процесс строительства должен возобновиться спустя практически год после его приостановки.
Как подчеркивает NDR, именно на южном направлении района Адлергрунд в Балтийском море заканчиваются две нитки будущих трубопроводов, ведущих от точки выхода на берег Северного потока-2 в Балтийское море.Читайте такжеСеверный поток-2 посеет раздор между Европой и США: в Германии сделали заявление
Северный поток-2 новости
- Американские санкции на финальном этапе остановили строительство российского газопровода Северный поток-2.
- В России считают, что СП-2 будет построен, даже несмотря на приход к власти в США Джо Байдена и поддержку обеими палатами американского Конгресса санкционной политики против российского энергетического проекта.
- Американские парламентарии рассматривают возможность введения санкций против компаний, который оказывают содействие строительству проекта Северный поток-2.
- В прессе отмечают, что американцы не хотят вводить санкции против европейских компаний и предоставляют им возможность выйти из проекта СП-2.
- Российский бизнесмен Рустам Танкаев считает, что США готовы воевать с Россией для того, чтобы не допустить завершения строительства газопровода Северный поток-2. По его мнению, проект удастся завершить, однако это приведет к серьезному конфликту Москвы и Вашингтона.