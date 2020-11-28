СМИ назвали дату возобновления строительства Северного потока-2

Строительство Северного потока-2 продолжится 5 декабря - источник/ Reuters

Управление водных путей и судоходства в Штральзунде предупредило капитанов морских судов о соблюдении мер предосторожности во время движения в южному направлении района Адлергрунд в Балтийском море. Это связано со строительством газопровода Северный поток-2, которое планируют возобновить 5 декабря.

Об этом в субботу, 28 ноября, сообщила радиостанция NDR со ссылкой на представителя компании Nord Stream 2 AG. Процесс строительства должен возобновиться спустя практически год после его приостановки.

Как подчеркивает NDR, именно на южном направлении района Адлергрунд в Балтийском море заканчиваются две нитки будущих трубопроводов, ведущих от точки выхода на берег Северного потока-2 в Балтийское море.Читайте такжеСеверный поток-2 посеет раздор между Европой и США: в Германии сделали заявление

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