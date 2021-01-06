Строительство Северного потока-2: стало известно о прибытии трубоукладчика в Данию

Трубоукладчик Академик Черский вернулся в Данию на место строительства СП-2 / Reuters

Российский трубоукладчик Академик Черский, который задействован в процессе строительства газопровода Северный поток-2, вернулся к недостроенному участку в районе острова Борнхольм в Дании.

Согласно данным системы мониторинга позиционирования судов MarineTraffic, трубоукладчик Академик Черский был возвращен на место строительства Северного потока-2 в районе острова Борнхольм в Дании. Еще в начале декабря судно находилось в данной локации несколько дней, после чего было возвращено на территорию РФ в район Калининграда.Читайте такжеВ РФ нашли способ обойти отказ ЕС от сертификации Северного потока-2

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