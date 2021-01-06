Строительство Северного потока-2: стало известно о прибытии трубоукладчика в Данию

Судно-трубоукладчик Академик Черский около месяца находилось в районе Калининграда.
Российский трубоукладчик Академик Черский, который задействован в процессе строительства газопровода Северный поток-2, вернулся к недостроенному участку в районе острова Борнхольм в Дании.
Согласно данным системы мониторинга позиционирования судов MarineTraffic, трубоукладчик Академик Черский был возвращен на место строительства Северного потока-2 в районе острова Борнхольм в Дании. Еще в начале декабря судно находилось в данной локации несколько дней, после чего было возвращено на территорию РФ в район Калининграда.Читайте такжеВ РФ нашли способ обойти отказ ЕС от сертификации Северного потока-2
Северный поток-2 новости
- Последний этап работ по строительству российского газопровода Северный поток-2 в территориальных водах Германии возобновился 11 декабря 2020 года. Процесс строительства был заблокирован фактически на год из-за санкций США.
- В компании Nord Stream 2 AG 28 декабря заявили об окончании работ по строительству СП-2 в Германии.
- Начало строительства последнего участка Северного потока-2 в Дании запланировано на 15 января 2021 года.
- Российские эксперты прогнозировали, что СП-2 будет достроен до середины 2021 года. Как полагают аналитики, американские санкции не смогут помешать реализации проекта.
- Сенат США вслед за Палатой представителей преодолел вето президента Дональда Трампа на оборонный бюджет государства на 2021 год. Таким образом, 1 января 2021 года вступили в силу новые американские санкции против газопроводов Северный поток-2 и Турецкий поток.
- Норвежская компания DNV GL 2 января отказалась от сертификации газопровода СП-2 в связи с американскими санкциями. Компания объявила о намерении выйти из проекта.
Автор: Андрей Ганжа