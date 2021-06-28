Суперливень накрыл Москву: "тьма", сорванная крыша, подтопленное метро и плавающие люди

Ливень в Москве сегодня затопил улицы.
В понедельник, 28 июня, в столице России Москве был суперливень и очень сильный шквалистый ветер. Была подтоплена одна из станций Московского метрополитена.
Столицу "накрыла тьма", на ул. Правды обрушилась часть крыши, сообщает Telegram-канал Life Shot.
На севере Москвы люди плавали по улице, на ул. Барклая (находится в Западном административном округе) воды было так много, что тонул автомобиль такси.
На северо-западе города на территории местности Октябрьское поле затопило пекарню.
Как в Москве из-за мощного ветра обрушилась часть крыши – опубликовано видео
Как в столице России люди плавали по улице – появилось видео
В Москве после ливня на улице тонуло такси – опубликовано видео
Последствия потопа в пекарне в Москве – появилось видео
Из-за суперливня была подтоплена станция Московского метрополитена Ясенево. Вода попадала в вестибюль и частично на платформу станции, говорится в Telegram-канале Дептранс. Оперативно.
В метро решили приостановить движение поездов на участке Теплый стан – Новоясеневская. Станции Ясенево, Теплый стан и Новоясеневская были закрыты.
Также движение поездов решили приостановить между станциями Багратионовская и Кунцевская.