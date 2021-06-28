Суперливень накрыл Москву: "тьма", сорванная крыша, подтопленное метро и плавающие люди

В Москве днем во время ливня стало темнее / Скриншот

В понедельник, 28 июня, в столице России Москве был суперливень и очень сильный шквалистый ветер. Была подтоплена одна из станций Московского метрополитена.

Столицу "накрыла тьма", на ул. Правды обрушилась часть крыши, сообщает Telegram-канал Life Shot.

На севере Москвы люди плавали по улице, на ул. Барклая (находится в Западном административном округе) воды было так много, что тонул автомобиль такси.

На северо-западе города на территории местности Октябрьское поле затопило пекарню.

Как в Москве из-за мощного ветра обрушилась часть крыши – опубликовано видео

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Из-за суперливня была подтоплена станция Московского метрополитена Ясенево. Вода попадала в вестибюль и частично на платформу станции, говорится в Telegram-канале Дептранс. Оперативно.

В метро решили приостановить движение поездов на участке Теплый стан – Новоясеневская. Станции Ясенево, Теплый стан и Новоясеневская были закрыты.

Также движение поездов решили приостановить между станциями Багратионовская и Кунцевская.