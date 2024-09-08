Тегеран закатил истерику в ответ на обвинения в передаче баллистики Москве

Иран якобы никогда не был "частью конфликта и его продолжения", говорит Насер Канаани.

https://glavred.info/world/tegeran-zakatil-isteriku-v-otvet-na-obvineniya-v-peredache-ballistiki-moskve-10595360.html Ссылка скопирована

В Иране сделали заявление по поводу передачи ракет РФ / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pixabay

В Тегеране отрицают передачу иранских баллистических ракет стране-агрессору РФ, которые могут быть использованы для ударов по Украине.

"Иран, выступая против войны, поддерживает политическое решение для решения разногласий между РФ и Украиной, чтобы положить конец конфликту", — цитирует агентство IRNA представителя Министерства иностранных дел Ирана Насера Канаани.

При этом он подчеркнул, что Иран якобы никогда не был "частью конфликта и его продолжения". Вместе с тем официальный представитель МИД Ирана сказал, что обвинения в передаче иранских баллистических ракет России якобы являются "безосновательными" и повторяются некоторыми западными государствами, которые "преследуют политические цели".

видео дня

Что известно о передаче баллистических ракет Тегераном Москве

Ранее член комитета по вопросам национальной безопасности и внешней политики иранского парламента Ахмад Ардестани подтвердил, что Иран по бартеру отправил в Россию баллистические ракеты.

"Иран экспортирует дроны и ракеты в Россию в рамках экономического и политического сотрудничества. С другой стороны, россияне сотрудничают с Ираном, чтобы обойти санкции. Мы должны обеспечить импорт соевых бобов, кукурузы и пшеницы, чтобы удовлетворить наши потребности. Одна часть бартера включает в себя отправку ракет, а другая часть — отправку военных дронов в Россию", — сказал Ардестани.

Что такое баллистическая ракета? Баллистическая ракета – разновидность ракетного оружия. Большую часть полета осуществляет неуправляемо баллистической траекторией, на которую влияет лишь аэрогидродинамическое сопротивление. По расстоянию применения баллистические ракеты делятся на стратегические и тактические. Приблизительное разделение ракет по дальности полета: Баллистическая ракета малой дальности (250-1000 км).

Баллистическая ракета средней дальности (1000–2500–4500 км).

Межконтинентальная баллистическая ракета (4500–6000 км). Межконтинентальные ракеты и ракеты средней дальности часто используются как стратегические и оснащаемые ядерными боеголовками. Их преимуществом перед самолетами является малое время подлета (менее получаса при межконтинентальной дальности) и большая скорость головной части, что очень усложняет их перехват даже современной системой ПРО, пишет Википедия.

Ранее сообщалось, что Россия получила от Ирана новые баллистические ракеты для ударов по Украине. Россияне могут применять большее количество собственных ракет "Искандер" по целям большой дальности, заявил Шонн Белл.

Как сообщалось ранее, западные аналитики заявили, что Иран впервые начал поставлять для россиян авиабомбы Qaem-5, которые могут использоваться для войны против Украины.

Добавим, что КНДР передает России ракеты, которые захватчики потом атакуют Украину. Согласно сведениям CNN, эксперты проанализировали компоненты ракет и пришли к выводу, что большинство из них – производства Запада.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред