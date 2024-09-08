УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Тегеран закатил истерику в ответ на обвинения в передаче баллистики Москве

Алексей Тесля
8 сентября 2024, 18:09
135
Иран якобы никогда не был "частью конфликта и его продолжения", говорит Насер Канаани.
Тегеран закатил истерику в ответ на обвинения в передаче баллистики Москве
В Иране сделали заявление по поводу передачи ракет РФ / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pixabay

В Тегеране отрицают передачу иранских баллистических ракет стране-агрессору РФ, которые могут быть использованы для ударов по Украине.

"Иран, выступая против войны, поддерживает политическое решение для решения разногласий между РФ и Украиной, чтобы положить конец конфликту", — цитирует агентство IRNA представителя Министерства иностранных дел Ирана Насера Канаани.

При этом он подчеркнул, что Иран якобы никогда не был "частью конфликта и его продолжения". Вместе с тем официальный представитель МИД Ирана сказал, что обвинения в передаче иранских баллистических ракет России якобы являются "безосновательными" и повторяются некоторыми западными государствами, которые "преследуют политические цели".

видео дня

Что известно о передаче баллистических ракет Тегераном Москве

Ранее член комитета по вопросам национальной безопасности и внешней политики иранского парламента Ахмад Ардестани подтвердил, что Иран по бартеру отправил в Россию баллистические ракеты.

"Иран экспортирует дроны и ракеты в Россию в рамках экономического и политического сотрудничества. С другой стороны, россияне сотрудничают с Ираном, чтобы обойти санкции. Мы должны обеспечить импорт соевых бобов, кукурузы и пшеницы, чтобы удовлетворить наши потребности. Одна часть бартера включает в себя отправку ракет, а другая часть — отправку военных дронов в Россию", — сказал Ардестани.

Что такое баллистическая ракета?

Баллистическая ракета – разновидность ракетного оружия. Большую часть полета осуществляет неуправляемо баллистической траекторией, на которую влияет лишь аэрогидродинамическое сопротивление.

По расстоянию применения баллистические ракеты делятся на стратегические и тактические. Приблизительное разделение ракет по дальности полета:

  • Баллистическая ракета малой дальности (250-1000 км).
  • Баллистическая ракета средней дальности (1000–2500–4500 км).
  • Межконтинентальная баллистическая ракета (4500–6000 км).

Межконтинентальные ракеты и ракеты средней дальности часто используются как стратегические и оснащаемые ядерными боеголовками. Их преимуществом перед самолетами является малое время подлета (менее получаса при межконтинентальной дальности) и большая скорость головной части, что очень усложняет их перехват даже современной системой ПРО, пишет Википедия.

Ранее сообщалось, что Россия получила от Ирана новые баллистические ракеты для ударов по Украине. Россияне могут применять большее количество собственных ракет "Искандер" по целям большой дальности, заявил Шонн Белл.

Как сообщалось ранее, западные аналитики заявили, что Иран впервые начал поставлять для россиян авиабомбы Qaem-5, которые могут использоваться для войны против Украины.

Добавим, что КНДР передает России ракеты, которые захватчики потом атакуют Украину. Согласно сведениям CNN, эксперты проанализировали компоненты ракет и пришли к выводу, что большинство из них – производства Запада.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

баллистические ракеты новости Ирана война России и Украины
Реклама

Главное за день

Тегеран закатил истерику в ответ на обвинения в передаче баллистики Москве

Тегеран закатил истерику в ответ на обвинения в передаче баллистики Москве

18:09 Мир
Шольц снова начал говорить про "мир": просит пригласить на саммит Россию

Шольц снова начал говорить про "мир": просит пригласить на саммит Россию

18:01 Мир
Поблажек не будет: российским пленным ужесточили правила содержания

Поблажек не будет: российским пленным ужесточили правила содержания

17:53 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Можно ли бросать туалетную бумагу в унитаз: сантехник удивил ответом 17215

Можно ли бросать туалетную бумагу в унитаз: сантехник удивил ответом

Найти свинью в цирке за 5 секунд сможет только самый сообразительный: сложная загадка 9481

Найти свинью в цирке за 5 секунд сможет только самый сообразительный: сложная загадка

Ребус для тех, у кого прекрасное зрение: надо за 5 секунд найти слово 8449

Ребус для тех, у кого прекрасное зрение: надо за 5 секунд найти слово

РФ готовила ядерный удар по Украине: директор ЦРУ назвал дату и раскрыл детали 8036

РФ готовила ядерный удар по Украине: директор ЦРУ назвал дату и раскрыл детали

Последние новости

18:43

"Обеспечивайте меня": невестка предательницы Королевой обдерет ее до нитки

18:09

Тегеран закатил истерику в ответ на обвинения в передаче баллистики Москве

18:01

Шольц снова начал говорить про "мир": просит пригласить на саммит Россию

17:53

Поблажек не будет: российским пленным ужесточили правила содержания

17:15

"Громко" в Киеве: в КГГА опровергли свою же версию о взрыве газа

Чем закончится битва за Покровск и что грозит Днепропетровщине: интервью с ЖироховымЧем закончится битва за Покровск и что грозит Днепропетровщине: интервью с Жироховым
17:10

Большой праздник 9 сентября: что категорически нельзя делать в этот день

17:10

Под ударом вражеские ресурсы: ГУР провело мощную кибератаку против РФВидео

16:48

Гороскоп Таро на неделю с 9 по 15 сентября: Козерогу - отдых, Девам - прибыль

16:29

Екатерина Кухар намекнула на новый роман и засветила вероятного возлюбленногоВидео

Реклама
16:23

Ответ на КАБы РФ: Украина создала высокоточную планирующую авиабомбу – ForbesВидео

16:07

Выставил вон: молчун Валерий Леонтьев жестоко выгнал родного отца

16:04

"Цель россиян очевидна": почему РФ запускает "Шахеды" по Беларуси - Коваленко

15:33

Есть только одно условие: секретарь СНБО оценил вероятность переговоров с Россией

15:25

Любовный гороскоп на неделю с 9 по 15 сентября

15:14

Забрали в больницу: дочь путинистки Успенской попала в жуткую беду - что произошло

15:14

Разрешение бить по РФ: Ермак жестко ответил на поставки баллистики в Россию

15:07

Русские окружают ВСУ на Востоке? Что происходит на самом горячем участке фронта

14:42

В Украине "резко" вырастет цена на популярный продукт: какая причина

14:42

Можно ли бросать туалетную бумагу в унитаз: сантехник удивил ответомВидео

14:36

Умер автор "My Heart Will Go On" из кинофильма "Титаник"

Реклама
13:50

Медлить не стоит: аналитик сказал, без чего Украина не сможет победить

13:47

Китайский гороскоп на завтра 9 сентября: Собакам - тревога, Свиньям - долги

13:40

Иран подтвердил передачу России "баллистики" для обстрела Украины: заявление

13:20

Куда смотрит жена: престарелый ловелас Петросян нашел себе новую Степаненко

13:08

"Там ситуация самая острая": ВСУ могут попасть в котел в Донецкой области - генерал

13:01

Прогремело без воздушной тревоги: названа причина взрыва в КиевеФото

12:57

Большинство не догадывается: что означает символ "℮" на упаковке с продуктами

12:26

С отсрочкой тоже могут призвать: в ТЦК дали разъяснения

12:25

Дрон РФ вторгся в Румынию: Минобороны подтвердило залет "Шахеда", поднимали авиацию

11:52

Наступление РФ на Покровск уже неделю застопорено, Москва впервые назвала потери

11:48

Оккупанты готовят еще один "котел" для ВСУ: эксперт сказал, в чем опасность

11:44

Задача не для слабонервных: только настоящий гений найдет 5 замков за 15 секунд

11:38

Леся Никитюк показала сразу двух бойфрендов на личных фото

11:25

Финансовый гороскоп на неделю 9 по 15 сентября: Овну - прибыль, Раку - выгода

11:05

РФ использовала более 800 КАБов и почти 300 "Шахедов" за неделю - ЗеленскийВидео

10:52

В Киеве прогремел мощный взрыв: под завалами могут быть люди, есть погибшиеФото

10:18

ВСУ контратаковали под Торецком и продвинулись вперед: детали операции - ISW

10:17

Без света по 16 часов: названы города, в которых зимой будет тяжелая ситуация

10:00

Гороскоп на неделю с 9 по 15 сентября: Девам - проблемы, Львам потребуется терпение

09:25

Российские "Шахеды" пересекли границу Румынии: граждан предупредили об угрозе

Реклама
09:24

ВСУ могут выйти из Курской области при одном условии - Bloomberg

08:42

РФ готовила ядерный удар по Украине: директор ЦРУ назвал дату и раскрыл детали

08:32

РФ может атаковать инфраструктуру Украины новыми иранскими ракетами - ISW

08:10

Курская операция: короткие итогимнение

07:35

Оккупанты нанесли авиационный удар по городу Сумы: есть погибшие и раненые

07:07

Найти свинью в цирке за 5 секунд сможет только самый сообразительный: сложная загадка

06:10

Когда наступит безопасная для мира Москвамнение

05:30

Ребус для тех, у кого прекрасное зрение: надо за 5 секунд найти слово

04:58

Гороскоп на завтра 9 сентября: Близнецам - стрессовая ситуация, Ракам - большой успех

04:02

ВСУ могут взять под контроль областной центр РФ: офицер назвал направление удара

^
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Война с Россией
Россия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревог
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять