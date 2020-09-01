Тихановская детализировала свою позицию по аннексированному Крыму

Светлана Тихановская уточнила свою позицию по Крыму / Reuters

Еще перед выборами президента Беларуси главная оппонентка Александра Лукашенко Светлана Тихановская заявила о том, что Крым де-юре украинский, а де-факто российский. Свою позицию белорусская оппозиционерка детализировала, и добавила, что полуостров отошел России путем нарушения международного права.

Об этом она сказала в интервью литовскому изданию ЛРТ.

На уточняющий вопрос, считает ли она Крым оккупированным Российской Федерацией, Тихановская ответила, что полуостров отошел другому государству с нарушением международных законов.

"Мы же понимаем, что существуют международные законы и что Крым отошел другому государству с нарушением этих законов", - сказала Тихановская.

При этом лидер белорусской оппозиции подчеркнула, что задача белорусов – разобраться с ситуацией в собственной стране, а ситуация с Крымом очень сложная.

"У белорусов разные взгляды на этот вопрос, и мы бы не хотели, чтобы именно этот вопрос сейчас как-то разъединил нас", – добавила Тихановская.

Читайте такжеТихановская требует передачи власти и назвала условия для переговоров с ЛукашенкоНапомним, ранее Светлана Тихановская резко ответила на вопрос "Чей Крым?" и попросила больше не спрашивать об этом.

"Можно я скажу так, как принято говорить, как принято в нашей стране и по международным законам, что юридически Крым украинский, а фактически — российский?" — сказала оппозиционер.