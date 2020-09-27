Тихановская "поставила диагноз" Лукашенко и спрогнозировала его будущее

Светлана Тихановская / Reuters

Лидер объединенной белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила о том, что для белорусов больше не будут иметь значения заявления Александра Лукашенко.

Об этом она подчеркнула в интервью белорусскому изданию Наша нива, опубликованному на портале YouTube.

"Они (белорусы, - ред.) ему (Лукашенко, - ред.) не верят. Люди не воспринимают его как лидера и президента и не готовы с этим человеком после всех зверств... Большинство белорусов его не воспринимают", - отметила Тихановская.

Она также прокомментировала инициативы Лукашенко по изменению Конституции Беларуси.

"То что у него какая-то своя программа, пускай она у него и останется. Народ это не одобрит и не примет. У руля не может быть тот, кто не понимает свой народ, не слышит и не видит его", - считает лидер белорусской оппозиции.

По ее словам, белорусы никогда не забудут Лукашенко зверства силовиков и избиения протестующих.

"Его (Лукашенко, ред.) слова уже никто всерьез не воспринимает. Он сегодня говорит одно, завтра другое Каждое его заявление надо делить на 100... Он уже стал нерукопожатным в большинства цивилизованных стран", - добавила Тихановская.

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Ранее белорусская оппозиция заявила о намерении провести "народную инаугурацию" Тихановской в ходе массовых акций протеста, назначенных на воскресенье, 27 сентября.