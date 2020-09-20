Тихановская "прогнулась" перед Путиным

Светлана Тихановская сделала комплимент Владимиру Путину / Скриншот

Белорусский политик – лидер объединенной оппозиции Беларуси Светлана Тихановская, фактически прогнулась перед президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Оппозиционер в интервью РБК назвала российского лидера мудрым руководителем.

По ее мнению, Путин понимает, что обвинения действующего президента Беларуси Александра Лукашенко в сторону оппозиции – фантазии.

"Я вам хочу напомнить, что буквально пару месяцев назад господин Лукашенко обвинял нас, что нами руководят из России, что за нами рука Кремля", – отметила собеседница.

Политик добавила, что позже глава Беларуси изменил свое мнение на 180 градусов, и сказал, что оппозицию спонсирует Америка, и есть кукловоды – Литва, Польша и Украина.

"Вы понимаете, все-таки Владимир Путин мудрый руководитель. Он же понимает, что все, что говорится – это фантазии одного человека. И он понимает, что мы всегда говорили, что открыты к диалогу…", – сказала оппозиционер.Читайте такжеТихановская раскрыла, что сказала бы Путину наедине