Тихановская "прогнулась" перед Путиным

Президент РФ – "мудрый руководитель", сказала лидер белорусской оппозиции.
Белорусский политик – лидер объединенной оппозиции Беларуси Светлана Тихановская, фактически прогнулась перед президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
Оппозиционер в интервью РБК назвала российского лидера мудрым руководителем.
По ее мнению, Путин понимает, что обвинения действующего президента Беларуси Александра Лукашенко в сторону оппозиции – фантазии.
"Я вам хочу напомнить, что буквально пару месяцев назад господин Лукашенко обвинял нас, что нами руководят из России, что за нами рука Кремля", – отметила собеседница.
Политик добавила, что позже глава Беларуси изменил свое мнение на 180 градусов, и сказал, что оппозицию спонсирует Америка, и есть кукловоды – Литва, Польша и Украина.
"Вы понимаете, все-таки Владимир Путин мудрый руководитель. Он же понимает, что все, что говорится – это фантазии одного человека. И он понимает, что мы всегда говорили, что открыты к диалогу…", – сказала оппозиционер.Читайте такжеТихановская раскрыла, что сказала бы Путину наедине
- Напомним, 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы 2020. После того, как стало известно, что Александр Лукашенко лидирует с огромным отрывом, начались массовые протесты.
- Оппозиция страны обвинила власти в фальсификациях. Силовики жестоко расправлялись с активистами, есть жертвы, много задержанных и пострадавших. Светлана Тихановская была вынуждена покинуть родину.
- Лукашенко сказал, что не собирается отдавать власть. В Сочи он встретился с Владимиром Путиным. После встречи выяснилось, что РФ готова предоставить белорусскому государству кредит в сумме 1,5 млрд долларов.
- Тихановская говорила, что российские деньги идут не на что-то крайне необходимое ее стране, а на агрессивные действия против граждан.