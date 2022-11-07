Топ-пропагандист из РФ заявил, что ему ампутировали ногу, но вырастят новую

Семен Пегов говорит, что его прооперируют уже через месяц / Фото росСМИ

Российскому пропагандисту Семену Пегову ампутировали часть ноги после того, как он наступил на мину. Он заявил, что российские генетики специально для него впервые в жизни "вырастят новую ногу".

"Да, мне действительно отрезали ногу", - подтвердил Пегов в своем Telegram-канале.

По словам пропагандиста, новую ногу "прямо сейчас ее выращивают сотрудники института цитологии и генетики СО РАН из моих стволовых клеток".

"Обещают вырастить в течение месяца, дальше, конечно сложная операция, но все очень позитивно. Возможно, это произойдёт ещё быстрее, это первый опыт подобного рода", – заявил Пегов.

Пегову ампутировали ногу / Фото росСМИ

Как сообщал Главред, 24 октября пропагандист Пегов получил ранения неподалеку от временно оккупированного Донецка - он наступил на мину "Лепесток".

РосСМИ писали, что у Пегова "открытый перелом двух пальцев правой ноги и рваные раны подошвенной части стопы".

Отметим, что мина-лепесток находится на вооружении оккупационных сил.

Справка. Семен Пегов – российский журналист, пропагандист и писатель. Он также ведет собственный телеграмм-канал, связываемый с российскими спецслужбами.

Пегов неоднократно "светился" на оккупированной территории Украины и называл себя "военкором". При этом сюжеты Пегова были постановочными.

В марте YouTube-канал пропагандиста заблокировали, а затем удалили за нарушение правил площадки.

Напомним, украинские военные поздно вечером 20 октября нанесли удар из реактивной системы залпового огня HIMARS по переправе российских оккупантов, которую те построили через реку Днепр в Херсоне. Во время удара был уничтожен известный российский пропагандист Олег Клоков.

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