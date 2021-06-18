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Торопливость и раздражение: эксперт прокоментировал поведение Путина и Байдена на встрече в Женеве

18 июня 2021, 07:10

От встречи Путина и Байдена осталось ощущение недосказанности.

Байден, Путин
Байден и Путин встретились в Женеве / Фото Reuters

От встречи Путина и Байдена в Женеве осталось ощущение недосказанности. По мнению трансформационного физиогномиста, профайлера Леонида Золина, сложилось ощущение, что оба президента расстроены тем, что сейчас не могут рассказать о достигнутых между ними договоренностях.

По его словам, перед встречей лидеры стран были спокойны, но внешний вид президентов, в частности галстуки, выдавал их намерения.

"Президент США на встрече был в синем галстуке, что символизирует деловой настрой, тогда как у лидера РФ бордовый галстук выглядел проявлением агрессивности. К слову, предшественник Байдена, Дональд Трамп, также предпочитал ярко-красные галстуки, что указывало на его агрессивность и эксцентричность, по которым его и запомнили", - отметил Золин.

Эксперт указывает на то, что стороны, которые выбрали президенты во время рукопожатия на крыльце поместья Ла Гранже, неслучайны.

"Поскольку встреча проходила в Северном полушарии, если смотреть на север относительно Швейцарии, то по левую руку расположатся США (Запад), а по правую - РФ (Восток), что указывает на то, что на встрече двух президентов с Джо Байденом незримо присутствовали страны ЕС и Британия, а вместе с Владимиром Путиным – Китай", - отметил Золин.

Лидеры обеих стран открыто пожимают друг другу руки, смотрят в глаза, искренне улыбаются - видно, что они готовы к встрече.

Во время встречи у входа Путин стоит ровно и уверенно, широко расставив ноги. Руки расположены на ширине плеч, он периодически перебирает пальцами рук – его движения указывают на то, что ему не терпится приступить к разговору.

В свою очередь, Байден, напротив, стоит в узкой стойке, ноги слишком прижаты, руки он держит сомкнутыми перед собой. Все это производит впечатление неуверенности (хотя тут важно учитывать и фактор возраста президента США). В то же время, американский президент постоянно поджимает нижнюю губу, из-за чего читается недовольство ситуацией. "Возможно, при других раскладах он не стал бы так поспешно встречаться с оппонентом", - добавил физиогномист.

Читайте такжеВ Белом доме раскрыли, о чем договорились Байден и Путин по УкраинеЧто же касается итоговой пресс-конференции, то поза Путина, при которой он облокотился на спинку кресла, указывала на спокойствие, однако положение ног выдавало в нем нетерпение и недовольство - было заметно, что он был настроен как можно скорее обсудить с Байденом ключевые моменты, так как он держался сбито, как будто торопился.

А вот для президента США, которого атаковали журналисты, такой формат был утомителен - у него не было энергии выдерживать их нападки.

"Джо Байден был расслаблен, снял пиджак, улыбался. При этом он не скрывал недовольства тем, что журналисты не понимают его истинных намерений, о которых он пока не может говорить", - рассказал Леонид Золин.

Напомним, встреча лидеров США и РФ прошла 16 июня в Швейцарии и длилась более четырех часов. В то же время, вскоре после встречи двух президентов Владимир Путин заявил о готовности встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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