Трагедия в Уокешо: возросло число жертв наезда авто на участников парада, погиб 8-летний мальчик

Рождественский парад в Уокешо обернулся трагедией / Фото Reuters

В США возросло число жертв трагедии на рождественском параде в городе Уокешо, штат Висксонсин. На данный момент известно о шести погибших.

Во вторник, 23 ноября, в больнице от полученных в результате наезда травм скончался восьмилетний Джексон Спаркс, передает The Associated Press. Мальчик наблюдал за парадом вместе с братом, который все еще находится в медучреждении.

Ранее сообщалось о пяти жертвах наезда внедорожника на участников парада. Им от 52 до 81 года. Погибли в том числе члены клуба танцующих бабушек и служащий банка. Пострадали 62 человека, среди которых много детей.

39-летнему водителю внедорожника Дарреллу Бруксу предъявили ряд обвинений, в том числе в пяти умышленных убийствах первой степени. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

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Во время первого судебного заседания по этому делу Брукс "плакал, склонившись, почти положив голову на колени". Судья оставил его под арестом под залог в размере 5 миллионов долларов. Следующее слушание назначено на 9:15 утра 14 января.

Как сообщал Главред, 21 ноября автомобиль на скорости въехал в толпу участников рождественского парада в городе Уокешо.

Очевидцы рассказывали, что водитель не пытался замедлить движение или остановиться. Правоохранители полагают, что подозреваемый не знал никого из погибших и пострадавших участников парада. Инцидент также не является террористическим актом.

За несколько минут до смертельной аварии на Брукса пожаловались из-за семейного конфликта. Он как раз покинул место происшествия.

Менее двух недель назад американца освободили из-под ареста под залог в тысячу долларов. Его обвиняли в преднамеренном наезде на женщину.

Брукс также попал в поле зрения полицейских в 2020 году, когда во время ссоры открыл огонь. Тогда во время ареста у мужчины обнаружили украденный пистолет и три таблетки метамфетаминов.

В общем, с 1999 года ему предъявляли обвинения в совершении преступлений 16 раз.

Как сообщал Главред, во Львове 20 ноября на перекрестке улицы Дорошенко и проспекта Свободы произошло жуткое ДТП. Водитель маршрутки сбил двоих пешеходов, а тело одного из них протянул за собой несколько километров.

Позже водителя маршрутки задержали. Он был трезв, объяснить свой поступок не мог. Коллеги водителя говорят, мужчина адекватный и уравновешенный. До этого ни одного ДТП не совершал, на этом маршруте работает около двух лет.

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