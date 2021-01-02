Трамп эмоционально отреагировал на принятие оборонного бюджета / Reuters

Действующий глава Белого дома Дональд Трамп высказался о решении Сената, который одобрил оборонный бюджет на 2021 финансовый год. В пятницу, 1 января, он преодолел вето главы государства.

Как подчеркнул Трамп в Twitter, республиканский Сенат упустил возможность избавиться от раздела 230, который предоставляет неограниченные полномочия крупнейшим технологическим компаниям.

По мнению президента, она угрожает безопасности США и честному проведению выборов в стране.

"Наш республиканский Сенат просто упустил возможность избавиться от статьи 230, которая дает неограниченные полномочия компаниям, занимающимся большими технологиями. Жалкий!!! Теперь они хотят дать людям, разоренным китайским вирусом, 600 долларов, а не 2000 долларов, в которых они так отчаянно нуждаются. Нечестно или умно!", - высказался Трамп.

Претензии президента вызвали и другие положения законопроекта, в том числе пункты о переименовании военных баз, названных в честь военачальников рабовладельческого Юга во времена Гражданской войны в США. 23 декабря он отказался подписать проект бюджета, назвав документ подарком России и Китаю.

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