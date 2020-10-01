Трамп, Путин и Макрон приняли решение по Нагорному Карабаху: опубликовано заявление

США, Россия и Франция призывают прекратить боевые действия в районе Нагорного Карабаха / Reuters

Главы государств-гарантов мирного урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном – США, Россия и Франция – призвали Ереван и Баку к возобновлению мирных переговоров.

Об этом идет речь в совместном заявлении государств, принятом в четверг, 1 октября, сообщает ТАСС.

В частности, президенты Дональд Трамп, Владимир Путин и Эммануэль Макрон просят Азербайджан и Армению прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе и сесть за стол переговоров.

"Призываем руководителей Армении и Азербайджана незамедлительно взять на себя обязательства добросовестно и без выдвижения предварительных условий возобновить переговоры по существу урегулирования при содействии сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Мы призываем к немедленному прекращению боевых действий между вооруженными силами участвующих сторон", - отмечается в совместном заявлении.Читайте такжеУ Эрдогана допустили участие Турции в войне в Нагорном Карабахе

Конфликт в Нагорном Карабахе