Трамп, Путин и Макрон приняли решение по Нагорному Карабаху: опубликовано заявление

США, Россия и Франция сделали призыв к сторонам конфликта.
Главы государств-гарантов мирного урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном – США, Россия и Франция – призвали Ереван и Баку к возобновлению мирных переговоров.
Об этом идет речь в совместном заявлении государств, принятом в четверг, 1 октября, сообщает ТАСС.
В частности, президенты Дональд Трамп, Владимир Путин и Эммануэль Макрон просят Азербайджан и Армению прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе и сесть за стол переговоров.
"Призываем руководителей Армении и Азербайджана незамедлительно взять на себя обязательства добросовестно и без выдвижения предварительных условий возобновить переговоры по существу урегулирования при содействии сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Мы призываем к немедленному прекращению боевых действий между вооруженными силами участвующих сторон", - отмечается в совместном заявлении.Читайте такжеУ Эрдогана допустили участие Турции в войне в Нагорном Карабахе
Конфликт в Нагорном Карабахе
- Вооруженное противостояние Азербайджана и Армении в районе Нагорного Карабаха обострилось утром, 27 сентября. Ереван обвинил азербайджанскую сторону в обстрелах мирных поселков в непризнанной НКР. В Баку заявили о провокации Азербайджана и объявили контрнаступательную операцию.
- Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что мирные переговоры по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе фактически сорваны, поэтому Баку намерен восстановить свою территориальную целостность.
- Алиев полагает, что единственный способ решения вооруженного конфликта – вывод армянских войск из Нагорного Карабаха.
- В Армении заявили, что в связи со сложившимися событиями Ереван готов рассмотреть возможность признания независимости Нагорного Карабаха.
- В Ереване также заверили, что Армении приходится воевать не только против Азербайджана, но и против Турции.