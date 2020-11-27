Трамп рассказал, когда покинет Белый дом, и назвал условие

Дональд Трамп / Reuters

Действующий президент США Дональд Трамп назвал условие, при котором он покинет Белый дом.

Об этом сообщает агентство Reuters.

В частности, Трамп пообещал оставить свой пост, если коллегия выборщиков проголосует за его оппонента на выборах в США, кандидата от Демократической партии Джо Байдена.

"Конечно я уйду, вы это и так знаете", - заявил Трамп, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом он отметил, что выборщики "совершат ошибку", если проголосуют таким образом.

Кроме того, Трамп добавил, что лично ему будет трудно признать свое поражение. Также он повторил обвинения в "массовом мошенничестве на выборах".

Отметим, кандидат от Демократической партии Джо Байден получил 306 голосов выборщиков. Результат Трампа – 232 голоса выборщиков.

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Выборы в США – последние новости:

Пенсильвания объявила об официальной победе Байдена в штате. Избирательная комиссия штата Мичиган также утвердила победу на президентских выборах кандидата от Демократической партии Джо Байдена.

Как сообщает CNN, решение комиссии штата "почти уничтожило любой путь" для действующего президента Дональда Трампа отменить результаты выборов путем судебных разбирательств.

Верховный суд штата Невада также признал победу Байдена на выборах президента.

Дональд Трамп распорядился начать передачу власти Байдену, а сам победитель выборов огласил шесть кандидатов на ключевые должности в своей администрации.

Госсекретарь США Майк Помпео также заявил, что Государственный департамент начал процесс передачи дел избранному президенту Джо Байдену.

Джо Байден стал первым кандидатом в президенты США, который набрал более 80 миллионов голосов избирателей. Новый рекорд в истории Америки, установленный Байденом, укрепляет его решающую победу над Трампом, пишет CNN. Вероятно, что количество голосов увеличится, поскольку подсчет бюллетеней продолжается по всей стране.