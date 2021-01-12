Трамп резко ответил на угрозы импичмента

Президент США угрожает "ужасным гневом" в случае импичмента.
Действующий президент США Дональд Трамп обвинил своих политических противников в "величайшей охоте на ведьм" из-за попыток объявить ему импичмент.
"Мы не хотим насилия. Думаю, что это (призывы к импичменту - ред.) вызывает невероятный гнев", — сказал Трамп, пишет The Washington Post.
Кроме того, Трамп назвал "катастрофической ошибкой" решение администрации Twitter и других соцсетей заблокировать его страницы.
По его словам, никогда прежде от IT-компаний не было столько негатива, как сейчас.
"Они разделяют все больше и больше. Они лишь подтверждают то, что я уже давно предсказывал", – резюмировал Трамп.
Импичмент Трампа - о чем ранее сообщал Главред:
- В Вашингтоне во время заседания Конгресса США 6 января по вопросу утверждения итогов выборов президента, победу в которых одержал "демократ" Джо Байден, у Капитолия произошли беспорядки. Сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса и попытались устроить штурм.
- Действующий президент Дональд Трамп заявил, что он по-прежнему не признает итогов выборов главы государства, однако призвал своих сторонников прекратить протесты.
- В руководстве Палаты представителей уже заявили, что если Трамп добровольно не уйдет в отставку в связи с событиями у Капитолия, "демократы" инициируют процедуру импичмента.
- 9 января в компании Twitter приняли решение навсегда заблокировать личный аккаунт президента США Дональда Трампа. В его публикациях увидели "риск дальнейшего подстрекательства к насилию".
Автор: Мария Тупик