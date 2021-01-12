Трамп резко ответил на угрозы импичмента

Трамп высказался об угрозах импичмента / Reuters

Действующий президент США Дональд Трамп обвинил своих политических противников в "величайшей охоте на ведьм" из-за попыток объявить ему импичмент.

"Мы не хотим насилия. Думаю, что это (призывы к импичменту - ред.) вызывает невероятный гнев", — сказал Трамп, пишет The Washington Post.

Кроме того, Трамп назвал "катастрофической ошибкой" решение администрации Twitter и других соцсетей заблокировать его страницы.

По его словам, никогда прежде от IT-компаний не было столько негатива, как сейчас.

"Они разделяют все больше и больше. Они лишь подтверждают то, что я уже давно предсказывал", – резюмировал Трамп.

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